Martina Fusco de' La Pupa e il Secchione 2020: "In molti me lo chiedono…Martina Fusco 18 anni, di Napoli, ha le idee molto chiare e sa dove vuole arrivare. Ama stare al centro dell'attenzione, è appassionata di danza, ama ballare e lo fa consapevole di attirare l'attenzione. Maniaca dello shopping ama collezionare scarpe. Vive ancora con la sua famiglia. Martina Fusco, è stata concorrente de' La pupa e Secchione 2020, durante la quale la giovane napoletana aveva incuriosito i telespettatori grazie alla sua apprezzata sfilata wow!

Martina Fusco: da La pupa e il Secchione e Viceversa, a la strada verso gli orizzonti dei reality?

Martina Fusco La Pupa e il Secchione 2020

Da esterna, dopo l’uscita per chi facevi il tifo?

Tifavo per Marina e Massa. Lei era una persona vera e si vedeva che era in sintonia col suo secchione.

Con chi avevi stretto il rapporto migliore?

Con Marina, eravamo uguali sotto molti aspetti, ma la persona con cui ho legato di più è il mio secchione.

Appena entrata nella villa, chi è stata la pupa che ti ha dato la miglior impressione?

Sempre Marina. A prima impressione non sopportavo Carlotta mi sembrava finta.

Qual è stato il secchione che ti ha incuriosito di pù?

Assolutamente Mazzoni: una persona trasparente!

7. Prima de La pupa e il secchione, i più attenti, ti avevano già visto a Ciao Darwin. Ci racconti quell’esperienza?

A Ciao Darwin è iniziato tutto per gioco, poi mi ci sono trovata dentro. Non ho peli sulla lingua e ho detto la mia. Mi distinguo molto, non solo per la bellezza, ma anche per dignità.

Hai avuto modo di conoscere due presentatori come Paolo Ruffini e Paolo Bonolis: ci dici 3 elementi in comune che hanno?

Molto intelligenti entrambi, erano due secchioni più che due pupi. Sinceri entrambi, Bonolis sembra il capo della tv, una figura importante. Ruffini si metteva sul nostro livello per tirare fuori la nostra umanità.

Quali sono i progetti futuri di Martina Fusco?

Continuerò la scuola, poi continuerò a farmi notare e finora ci sto riuscendo perché ho 19 anni. Sto facendo quello che volevo fare.

Ad ogni domanda, dovrai dare una risposta per dire se lo faresti oppure no?

Il Grande Fratello: Subito. L’isola dei famosi: La farei. Uomini e donne? Non lo farei. Temptation Island: Lo farei. Cinema o teatro: Certo. Un calendario? Subito. In tanti lo vogliono. La deputata? No, non la farei.