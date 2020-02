Gossip, Alessandra Amoroso nuovo taglio di capelli: Dopo Stefano

Alessandra Amoroso nuovo look. Nuovo taglio, nuovo colore di capelli per la cantante ex allieva di Amici, che diventa bionda e volta pagina. Il motivo? Quando finisce un amore molto spesso succede che si vuole dare un taglio al passato. Alessandra e Stefano Settepani si sono lasciati. In una Instagram Stories la cantante aveva scritto: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese, per motivi che non per forza devo esplicitare sui social”.

Gossip – Alessandra Amoroso nuovo colore capelli la rende più vispa. L’Amoroso prosegue: “Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.

Alessandra Amoroso look nuovo, vita nuova. Dimentica Settepani e rafforza l’amicizia con Emma Marrone

“Ho trovato una brava fotografa… @real_brown” – scrive l’Amoroso pubblicando su Instagram una serie di scatti. “Modestamente” – è il commento di Emma Marrone, artefice delle foto. “Cantante, attrice e fotografa.. ce l’hai tutte (si riferisce a Emma). Voi due insieme uniche” – commenta una fan.

Alessandra Amoroso e Emma Marrone sono sempre state molto legate, diventando negli anni grandissime amiche. “Ma un concertino insieme solo voi due?” azzarda un follower. Chissà se le due artiste lo prenderanno in parola. Il prossimo appuntamento con Alessandra e Emma in tv è per venerdì 28 febbraio, ospiti nella prima puntata del Serale di Amici 2020.