Karina Cascella incinta del secondo figlio?

Gossip ultima ora – Colpo di testa per l’opinionista di Barbara D’Urso. Karina Cascella cambia look. Solitamente quando una donna decide di cambiare aspetto è perchè vuole aprire un nuovo capitolo nella sua vita. Cosa è successo a Karina? L’ex di Salvatore Angelucci, padre della figlia Ginevra, è apparsa sui social con un look nuovo di zecca. “Diciamo subito che era nell’aria da un po’.. Che ieri sera ho chiamato la mia hairstylist e le ho detto: ”Domani facciamo delle sfumature più chiare?” e diciamo che ci siamo fatte prendere un pochino la mano. La verità è che vi siete superati, perché per me sono stupendi!!!! Grazie di cuore solo voi riuscite a capire sempre quello che voglio!”

Karina Cascella nuovo look e taglio capelli Gossip ultima ora

Karina Cascella nuovo look

Gossip ultima ora – La nota opinionista è molto attiva sui social, e ama tenere aggiornati costantemente i suoi follower. Karina si è presentata bionda, proprio come l’abbiamo conosciuta nel 2007. “Come si chiama il trattamento che hai fatto ai capelli? Schiariture o colpi di sole?”, “Kary con questo biondo luminoso moltooooo meglio un bacio”, “Bellissimi i capelli così… preso 1000 punti” – commentano le fan.

“Ragazzi sono commossa! i State intasando la chat di messaggi, sono contenta il mio cambio look vi sia piaciuto” scrive Karina ringraziando tutti. “Anche a casa sono impazziti tutti. Voi in chat che mi scrivete questa sei tu! Sono felice perchè ritornano alla mente emozioni, ricordi di quando tutto cominciò. Sono felice vi piaccia” – dichiara in una Instagram Stories.

Gossip ultima ora – Karina Cascella incinta? Secondo figlio in arrivo per Karina? Uno scatto pubblicato qualche tempo fa sui social aveva fatto pensare che l’opinionista fosse incinta. La foto che li ritrae insieme aveva incuriosito i fan perchè Max le tiene le mani sulla pancia e questo aveva fatto pensare a una possibile gravidanza. Il gossip li tiene d’occhio. Al momento per Karina c’è solo un bellissimo cambio look.