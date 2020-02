Look Pink e taglio a caschetto per Irene

Irene Capuano look nuovo anche per lei. Irene Capuano ha deciso di cambiare aspetto. La compagna di Francesco Arca, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie attirando l’attenzione dei fan. “Cambio look…. provvisorio perché purtroppo questo pink con i lavaggi andrà via.. ma quanto mi piace!!!” è la didascalia alla foto. L’ex tronista di UeDonne ha voluto dare un tocco al nuovo look. Cosa bolle in pentola?

Irene Capuano look Pink e taglio a caschetto. A chi assomiglia?

Gossip – La compagna di Francesco cambia look. Eccola in un primo piano in cui sfoggia capelli rosa e un taglio nuovo di zecca. Lo scatto non è passato di certo inosservato. I fan commentano: “Che colori!! Pazzesca”, “molto bello il nuovo look e ti sta benissimo, ti fa risaltare il colore degli occhi”. Molti follower però notano l’incredibile somiglianza con Karina Cascella, ex tronista di UeD: “Sembri la Cascella”.

La fidanzata di Arca cambia look e il gossip fa Rumore

Nuovo colore di capelli per la fidanzata di Arca che ha scelto un taglio a caschetto. Quale sarà il motivo di questa voglia di cambiare look? Eppure la storia d’amore tra Irene Capuano e Francesco Arca va a gonfie vele.

Gossip – Proprio pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram uno scatto della coppia per annunciare l’inizio della fiction La vita promessa 2 che vede Arca protagonista. Mamma bis di Maria Sole e Brando Maria, la Capuano ha occhi e cuore solo per la sua famiglia. “Il prossimo look farà rumore”. Parola del suo hair stylist!