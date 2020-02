A “#CR4 – LA REPUBBLICA DELLE DONNE” Torna in prima serata, oggi 19 febbraio 2020, su Rete 4, Piero Chiambretti. Ospiti e anticipazioni sul programma tv di questa sera, interamente dedicato all’universo femminile. Un omaggio Piero Chiambretti alle donne. Torna La Repubblica delle donne. Andiamo a vedere gli ospiti per questa sera: Francesca Cipriani reduce da La pupa e il secchione e viceversa. Roberto Giacobbo, Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, Lory Del Santo, l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano. Il trio soprano Appassionante, Rosalia Porcaro e Katia Follesa. Le ballerine: Lidia Carew e Klaudia Pepa. Piergiorgio Odifreddi e Ambra Lombardo. Poi, la rubrica di Francesca Barra e alle pagelle di Iva Zanicchi.



In prima serata su Rete4 “#CR4 – La Repubblica delle donne” attualità, il coronavirus

Piero Chiambretti, La Repubblica delle donne

Sui temi di attualità, come il coronavirus, spazio a Vittorio Feltri, Annalisa Chirico e Maria Capobianchi dell’istituto Spallanzani. Poi la musica con due band esordienti: il duo Martinelli e Lula ed il gruppo torinese Eugenio in via di Gioia.

Francesca Cipriani show a la Repubblica delle donne ?

La showgirl Francesca Cipriani questa sera dimostrerà tutta la sua cultura e il suo background (laureata in Scienze Politiche all’Università di Genova) grazie a un confronto con Roberto Giacobbo e Piergiorgio Odifreddi e alla professoressa Ambra Lombardo.

Fashion Week di Milano a Ret4, ospite: Philipp Plein

Nel corso della serata di Rete4, ampio spazio ai temi di più stretta attualità con il commento del direttore Vittorio Feltri, della giornalista Annalisa Chirico e un collegamento con Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani, per gli ultimi aggiornamenti sul Corona virus. Non mancheranno la rubrica di Francesca Barra e le“pagelle” di Iva Zanicchi.

Nuovi ospiti musicali anche in questa puntata con due band esordienti fresche del successo sanremese: il duo tutto al femminile Martinelli e Lula e il gruppo torinese Eugenio in via di Gioia. Infine, in occasione dell’imminente Fashion Week di Milano, un ospite d’eccezione: Philipp Plein, fondatore dell’omonima maison di lusso.