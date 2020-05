Gossip, la rivelazione shock dell’ex Pupa e il Secchione Elena Morali su Luigi Mario Favoloso ha dell’incredibile

Gossip – Elena Morali e Luigi Favoloso amore al capolinea? Tutt’altro, la Morali e Favolo stanno insieme! L’ex Pupa e il Secchione Elena Morali sta dimostrato di essere alquanto confusa in fatto di sentimenti. Infatti, non molto tempo fa, aveva scioccato i suoi fan con il post Instagram in cui scriveva “Tra noi è finita!”. Tuttavia il post è inaspettatamente scomparso dal profilo della Morali. Cambio di rotta per Elena?

Di sicuro il pubblico non sa cosa pensare dopo l’ultima ospitata della bella showgirl a Live – Non è la D’Urso, dove ha espresso il desiderio di tornare insie a Luigi. A sostegno di ciò, la donna ha anche alimentato il dubbio con un altro post Instagram: “Sembra assurdo ma non mi sarei mai aspettata di innamorarmi in questo modo”.

Gossip, Morali e Favoloso sono tornati insieme!

Gossip, Morali e Favoloso sono tornati insieme!

Sembra che la crisi tra Elena Morali e Luigi Favoloso sia scaturita da una gelosia. Tutti sono a conoscenza delle accuse di Nina Moric, ex di Luigi, nei confronti di Elena. Ma a far spezzare la corda, sembra sia stato un presunto incontro tra la Morali e il suo ex Daniele Di Lorenzo. Nessuno sa se ci sia stato un tradimento, ciò che è sicuro è che Elena e Luigi, come ha confermato lei stessa a Barbara D’Urso, si trovano in un periodo difficile.

Tuttavia, non osta te lo sfogo su Instagram che è stato subito cancellato, la showgirl ha chiaramente deciso di tornare sui suoi passi dedicando a Luigi queste parole: “Ti amo Luigi. Ti amo come mai posso aver amato qualcuno in questa vita“. Sarà ascoltata dal suo grande amore perduto?

Elena Morali a Luigi gli dedica queste parole: Ti amo Luigi! Ti amo come mai posso aver amato qualcuno”

Pare che la prima dedica di Elena Morali non abbia smosso le acque. Luigi Favoloso sarà ancora arrabbiato con lei? Ciò che si sa è che lui si è momentaneamente rinchiuso nel silenzio. Ma la bella influencer non si da per vinta e posta un’altra dedica sui social. Stavolta la foto ritrae la (ex?) coppia in un appassionato bacio con questa didascalia: “Ti amo per ciò che mi hai insegnato, per ciò che mi hai trasmesso, per quanto mi hai difeso da ogni piccola o grande cosa in questi 3 mesi […] Grazie amore per darmi la forza che non avevo mai trovato in questi 30 anni. Ti amo. Per sempre tua”.

Queste parole non fanno altro che alimentare ancora di più il dubbio degli spettatori. Cosa è successo realmente tra Elena e Luigi? Stanno di nuovo insieme e lei gli sta solo dimostrando il suo amore? O sta facendo di tutto per riconquistarlo? Per il momento non è dato saperlo. Ma per conoscere la verità basta aspettare i prossimi risvolti.