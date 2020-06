Ylenia Carrisi scomparsa o sposata? Albano Carrisi a distanza di 26 anni dalla misteriosa scomparsa delle figlia Ylenia torna sull’argomento e si scaglia contro i media e la stampa

Al Bano è tornato a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia a causa di un servizio di una tv spagnola. Impossibile dimenticare per tutti la tragica scomparsa di Ylenia Maria Sole Carrisi nota come Ylenia Carrisi, personaggio televisivo, attrice e showgirl italiana. Nota in quanto figlia di Al Bano e Romina Power, è venuta alla ribalta per la sua misteriosa scomparsa avvenuta a novembre del 1993.

Ylenia il 31 dicembre 1993 ebbe una conversazione telefonica con la madre Romina Power. Il giorno 30 dicembre ebbe un diverbio con il padre Al Bano, contrariato dal fatto che la figlia si trovasse al LeDale Hotel di New Orleans con il trombettista Alexander Masakela 20 anni più grande di lei. Da quel giorno l’attrice e showgirl sparì nel mistero. Ylenia Carrisi è viva?

Ylenia Carrisi scomparsa? Secondo la proprietaria dell’albergo, Ylenia con i documenti intestati a Cindee Dale, il 6 gennaio 1994, uscì lasciando la stanza senza gli effetti personali. Da quel giorno la showgirl sparì nel mistero. Sempre secondo la proprietaria dell’albergo LeDale, Alexander Masakela, il 14 gennaio, mostrò il passaporto della Carrisi per pagare il conto della stanza con gli assegni turistici della stessa.

Interrogato dalla polizia, Masakela dichiarò di non sapere dove fosse Ylenia, ma disse di essere sicuro che la ragazza stesse bene. Successivamente Alexander Masakela si dissolse nel nulla facendo perdere le proprie tracce cambiando nome con documenti falsi. Le indagini dell’FBI partono immediatamente. Seguono le tracce di Cindee Dale avvistata in vari stati, la ragazza sembra essere trasandata e improvvisamente si interrompono le indagini.

Ylenia Carrisi sposata o scomparsa? Al Bano è convinto che la figlia sia morta, tanto da aver chiesto e ottenuto nel 2014 una dichiarazione di morte presunta. La madre, Romina Power, sostiene che sua figlia Ylenia sia viva. Dopo il 31 dicembre 1993 la vita dei genitori di Yelina cambia, i duo si separa e prende due strade diverse.

Si dice che per un genitore sopravvivere alla scomparsa o alla morte di un figlio sia inaccettabile oltre che innaturale. La separazione di Al Bano e Romina Power rende più chiara l’idea di come potrebbero essere andate realmente le cose. Il dolore di Romina però non lascia spazio alla rassegnazione, ancora oggi.

Al Bano su Ylenia scomparsa nei meandri del mistero di New Orleans

Mentre Romina non si arrende mai, Al Bano esplode sulla figlia Ylenia scomparsa misteriosamente e chiede il diritto all’oblio.

Al Bano: “Basta con queste squallide speculazioni su mia figlia Ylenia…”

Intervistato da AdnKronos, Al Bano dichiara tutto il suo dolore per la scomparsa della Ylenia: “Basta con queste squallide speculazioni su mia figlia Ylenia, la devono smettere. Ci marciano solo per fare del maledetto denaro”.

Dopo queste parole il cantante pugliese invoca il diritto all’oblio, dichiarando di aver dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma di adire contro tutti coloro che speculano sulla misteriosa scomparsa di Ylenia.

Prima il capo della polizia di New Orleans, poi l’FBI, oggi la Policia Spagnola, poi Lydia Lozano confermano che Ylenia Carrisi vive a Santo Domingo

Ylenia Carrisi è viva? Nel frattempo altre tracce sulla figlia di Al Bano arrivano dalla trasmissione Salvame, andata in onda su TeleCinco. La giornalista Lydia Lozano che dal 2005 indaga sulla scomparsa della figlia d’arte, sostiene di essere stata informata che Ylenia Carrisi è viva.

Ylenia Carrisi è viva e sposata con Alexander Suero Alvares, soprannominato El Gringo?

Sarebbe viva secondo l’informatore della giornalista, Riccardo Zucchi tenente di polizia, sostiene fermamente di avere incontrato almeno una 15/20 volte, se non di più, Ylenia Carrisi, che oggi vive e si troverebbe a Santo Domingo insieme al marito soprannominato El Gringo.

Riccardo Zucchi amico del 45enne Alexander Suero Alvares, marito di Ilenia Carrisi, che oggi ha/avrebbe 50 anni. Prima gli investigatori privati, poi il capo della polizia di New Orleans, a distanza di tre anni l’FBI (la videro più di due volte presso il St. Anthony’s Greek Orthodox Monastery, Phoenix, Arizzona), e oggi la Policia Spagnola confermano che Ylenia vive a Santo Domingo.

Il mistero di Ylenia Carrisi continua a Santo Domingo

Il mistero su Ylenia Carrisi continua a Santo Domingo, le prove continuano ad essere messe sempre in discussione. Ipotesi, dubbi e misteri aleggiano ancora oggi sulla scomparsa improvvisa di Ylenia e quelle ipotesi di prove non sono mai convincenti.

Romina Power non demorde e non ha mai perso la speranza di riabbracciare sua figlia. E ogni anno dedica diversi messaggi a Ylenia per il suo compleanno. Al Bano? E’ rassegnato per aver perduto la sua prima figlia: Ylenia Carrisi è viva?