Temptation Island 2020 inizio, le coppie, i nomi nuovi, i concorrenti tentatori protagonisti dell’atteso reality all’isola delle tentazioni

Tv show, Temptation Island 2020 inizio: andiamo a vedere chi partecipa a Temptation Island 2020 e quando comincia il programma televisivo che mette alla prova l’amore delle coppie, VIP e NIP. A poco meno di un mese dall’inizio della nuova edizione del reality delle tentazioni previsto esattamente per il 7 di Luglio 2020 prossimo, mentre i fan sono in trepidazione, il cast è a lavoro a tambur battente.

Amedeo Venza, l’ex Uomini e Donne, lascia trapelare le ultime indiscrezioni sui nomi pronti ad approdare a l’isola delle tentazioni. Per questa edizione del reality, che vede già confermato da settimane ormai Filippo Bisciglia, Venza sui social posta delle news che fanno scalpitare il pubblico.

Tv show, Temptation Island concorrenti 2020

Temptation Island 2020 inizio, coppie, nomi, concorrenti e tentatori

Tv show – L’ex Uomini e Donne svela attraverso i social gli aggiornamenti e le news sulla prossima edizione del noto reality, dichiara infatti: “I single della nuova edizione di Temptation Island sono partiti già per Roma, dove resteranno in un albergo per 3 giorni…Successivamente partiranno per la Sardegna, dove a breve inizieranno le riprese della prima puntata”.

A questa dichiarazione Venza aggiunge un particolare piccante ammettendo che i futuri tentatori hanno partecipato al trono classico del dating della De Filippi “Uomini e Donne“.

Chi sono i concorrenti di Temptation Island?

Tv show – Chi sono i concorrenti di Temptation Island 2020? Fra le varie ipotesi sui possibili nomi emerge fra tanti quello di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Fra le possibili coppie pronte ad approdare in Sardegna nella storica location di Santa Margherita di Pula vediamo i nomi presunti.

Novità sui partecipanti

Tv show – I nomi ancora da ufficializzare sono molti, quest’anno poche indiscrezioni in merito ai partecipanti. Ma andiamo a vedere i nomi dei futuri concorrenti, o almeno i quello più ricorrenti . Partiamo dalla coppia confermata, la ex Grande Fratello VIP 4 Antonella Elia con il fidanzato Pietro. Gli ex Pechino Express 2020, Gennaro Lillio e Ema Kovac. Confermatissima la coppia Manila Nazzaro e il fidanzato, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

I tira e molla, Luigi Favoloso e Elena Morali. A seguire, Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Giulio Raselli e Giulia D’Urso, Kikò Nalli e Ambra Lombardo. Un cast al momento che fa prevedere un’edizione scoppiettante per il reality. Troveremo davvero tutti loro sulla meravigliosa terra sarda?