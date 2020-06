Temptation Island 2020, manca davvero poco all’inizio del reality, Filippo Bisciglia è già nella location di Santa Margherita di Pula ad aggiungersi al cast anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Temptation Island 2020 non si ferma, nonostante la crisi sanitaria che stiamo ancora vivendo a causa del Covid-19 il reality è pronto a partire. Il conduttore Filippo Bisciglia insieme ai tentatori e tentatrice è già partito verso la meravigliosa terra di Sardegna, che ospiterà questa nuova edizione del programma. Edizione che comunque si contraddistinguerà dalle precedenti in quanto si dovrà svolgere nel pieno rispetto delle norme governative del distanziamento sociale.

La “tentazione” in questa edizione sarà più mentale che fisica quindi dovremmo dire addio a scenette piccanti e scenate di gelosia da parte dei concorrenti.

Manila Nazzaro Temptation Island sul reality: ” Vorrei raccontare tante cose ma per il momento non posso”

Manila Nazzaro Temptation Island 2020

Fra le coppie di concorrenti oltre ad Antonella Elia in coppia con Pietro Delle Piane è stato fatto più volte il nome di Manila Nazzaro insieme al compagno Lorenzo Amoruso. L’ultima indiscrezione sul cast riguarda propria quest’ultima coppia di presunti concorrenti. La Nazzaro ha rilasciato un’intervista sull’argomento al settimanale Nuovo dove dichiara di essere pronta alla partenza.

Manila Nazzaro Temptation Island 2020 la showgirl parte per Santa Margherita di Pula

Temptation Island 2020: durante l’intervista al settimanale succitato la Nazzaro ammette effettivamente di essere in trattative con Mediaset per la partecipazione al reality. Sull’argomento la Nazzaro dichiara: “Nonostante la partenza dello show sia prevista a breve siamo ancora nella fase dei ‘lavori in corso’. Vorrei raccontare tante cose, ma per il momento non posso farlo perché aspetto ancora che la cosa venga ufficializzata anche a me dalla produzione del programma”.

Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso: “Mi sta facendo vedere un mondo bellissimo”

Temptation Island: Dopo aver esternato la sua volontà di partecipare al reality, la conduttrice riferendosi al compagno Lorenzo Amoruso dichiara: “Mi sta facendo vedere un mondo bellissimo, quello che vedono gli occhi di una donna innamorata”.

Ammesso che alla fine la coppia Nazzaro-Amoruso parteciperà al reality il loro amore così intenso come descritto dalla conduttrice resisterà alla separazione e tentazione in contemporanea?