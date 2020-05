Pamela Petrarolo incinta del terzo figlio: "Quattro notti che non dormivo"

Gossip, Pamela Petrarolo Non è La Rai incinta del terzo figlio

Gossip, Pamela Petrarolo incinta – La showgirl 43enne è in attesa del terzo figlio avuto dal nuovo compagno Giovanni. Nella foto pubblicata su Instagram, l’ex Non è La Rai mostra il pancino che comincia a crescere. Piovono cuoricini e auguri sul profilo della cantante.

Sotto la foto la descrizione: “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono. Un po’ come i miracoli“. Per Pamela Petrarolo, quindi, la gravidanza è stata una sorpresa. Lo ha spiegato anche a Barbara D’Urso a pomeriggio 5. “Noi donne un po’ ce lo sentiamo“

Gossip, Pamela Petrarolo, quando ha annunciato di essere incinta, esordisce così: “Doveva arrivarmi il ciclo e avevo un ritardo, erano quattro notti che non dormivo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”.

Per la showgirl è stato come un miracolo, non molti sanno, infatti, che una sua precedente gravidanza è stata un po’ problematica. Pertanto, sicuramente la Petrarolo è il compagno Giovanni ci saranno andati con i piedi di piombo. Ma durante il lockdown è arrivata comunque la sorpresa.

La bella showgirl ha debuttato giovanissima a Non è la Rai. Successivamente maturò una bella carriera come cantante. Alla fine degli anni Novanta arriva il matrimonio con Gianluca Pea, da cui ha avuto due bambine: Angelica e Alice. Tuttavia, il matrimonio finisce, ma Pamela Petrarolo continua la sua carriera come cantante e anche come attrice. Come ha affermato la stessa showgirl durante una recente intervista: “oggi sono una donna realizzata. Sono mamma di due splendide ragazze, Alice di 17 anni e Angelica di 4 e mezzo e con un cassetto ancora pieno di sogni”.

Tutti i sogni della futura mamma sono ancora sconosciuti, ma uno di questi si è sicuramente avverato dopo aver conosciuto il suo nuovo compagno. Adesso Pamela Petrarolo è incinta del suo terzo figlio. I migliori auguri e al futuro papà Giuseppe.