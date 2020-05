Elena Morali a pochi giorni di distanza da Live Non è la D’Urso rilascia delle dichiarazioni al tritolo contro Taylor Mega il fidanzato Tony Effe e il produttore Di Lorenzo

Gossip – Dopo la video ospitata a Live Non è la D’Urso, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso annunciavano la loro relazione, a due giorni di stanza è finita. Poi, come un fulmine a ciel sereno nelle stories di Instagram della Morali appare una dichiarazione al tritolo contro Taylor Mega. Secondo quanto riportato da TGcom Cooming Soon, l’annuncio della rottura tra la Morali e Favoloso è dovuta ad alcune pendenze che Elena Morali ha ancora in essere con il produttore cinematografico Di Lorenzo.

Il post al tritolo in pochi minuti diventa virale e il gossip dilaga sul web. Subito dopo la stessa Morali rimuove il post e ne pubblica uno che la ritrae in compagnia di Favoloso come a smentire la precedente dichiarazione. Un mistero!

Vediamo perché Elena Morali fa scoppiare il gossip con Taylor Mega

Gossip, Elena Morali è guerra con Taylor Mega, Tony Effe e Di Lorenzo

Gossip – Successivamente dopo aver lasciato pubblicamente Favoloso, la Morali dice quanto segue: “Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna se non con un fiore. Auguro a tutte le donne un uomo così. Purtroppo devo risolvere ancora molte cose con Daniele”.

A quanto pare anche la rottura con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla è dovuta a una questione in sospeso con produttore cinematografico Di Lorenzo.

Sulle stories Instagram della Morali è uscito l’immaginabile

Gossip – Mentre secondo quanto riporta Il Sussidiario.net la stories in questione sarebbe stata registrata dal produttore della Morali, Di Lorenzo. La ex Pupa e il Secchione avrebbe accusato Taylor Mega di fare piaceri se****li in cambio di un programma Tv. Inoltre la Morali tira in ballo sia il produttore Di Lorenzo che Tony Effe. Sembrerebbe, secondo quanto riportato dal Sussidiario.net che la Morali accusi il produttore Di Lorenzo di ricevere questi “piacerini” in cambio di un programma Tv.

Elena Morali e stories tese con Taylor Mega su Instagram

Gossip – Le parole utilizzate dal Sussidiario.netsono state molto forti ad esempio: “Dare il c**o e fa p*****i in cambio di soldi e lusso con la possibilità di fare tv”. E riferendosi a Tony Effe il Sussidiario.net scrive: “Ma lo sai che quando la tua fidanzata va a Roma si s***a Di Lorenzo?” . La Morali conclude poi il video come riportato da Coming Soon dichiarando: “C’è chi nasce pu***na e chi no. Io non ci nasco… È stata anche poco furba. Il format è stato registrato alla SIAE e si chiamava in un’altro modo. Quando poi per portarsi a letto la gran pu***na le ha fatto firmare il contratto, ha cambiato nome perché sapeva che non gliel’avrebbero mai dato”.

Il messaggio dell’ex Pupa e Il secchione alla Mega

Gossip – Il messaggio dell’ex Pupa e il secchione ha spiazzato tutti coloro che hanno visto la diretta live, durante la quale la Morali ha lanciato accuse proprio contro il suo produttore Di Lorenzo. Il motivo? Quest’ultimo si sarebbe avvicinato a Taylor Mega e questo ha fatto letteralmente infuriare Elena: “Ho appena saputo, che un certo Daniele mi è venuto a cancellare le storie perché ho detto la verità su Tony Effe e la sua pseudo… (simula gesto). Siccome questa pur di fare qualcosa, perché è stata mandata a fare in c**o dalla tv, cos’ha fatto?”

“A detta di Di Lorenzo, è andata a casa sua a Roma, se l’è s*****o più volte. Ha detto che ci tiene, che prima o poi andrà a vivere con lui. Soltanto perché un mio programma, scritto da me, firmato dalla SIAE e da me, potete controllare, è stato depositato”.

“Daniele ha detto che questa ragazza ha firmato l’esclusiva come produttore con lei”

Elena Morali: “Poi io ho litigato, ho detto che non volevo più farlo. Lui ha chiesto al suo amico, non faccio nome, quello che tira di c*****a. Daniele ha detto che questa ragazza ha firmato l’esclusiva come produttore con lei. Quindi a parte prendere il mio programma come ruota di scorta, a parte che è stata a casa sua a Roma mentre Tony Effe non sapeva nulla”.

“Non credo sapesse dei p*****i e di tutte le cose che dice che gli ha fatto. Frega un c***o a me lo sapete. Dice che stanno insieme, secondo Daniele, e quindi dice che lei tra poco lascerà Tony Effe perché lui le ha promesso sto c***o di mondo, come un programma di Italia Uno. Peccato che gli unici programmi che lei stava facendo sono andati a p*****e. Comunque quello che fa lei lo sapete”.

Supponendo che sia tutto vero, la showgirl potrebbe anche aver deciso di rimuovere il post per non incorrere in problemi più seri. Taylor Mega sulla vicenda tace e come noto chi tace… Ciò che ha incuriosito tutti è silenzio della Mega e del fidanzato Tony Effe.