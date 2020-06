Le foto del pancino sospetto di Cecilia Rodriguez: incinta o ingrassata?

Gossip – Week-end di relax per le sorelle Rodrguez che insieme a tutta la family affittano una villa da mille e una notte sul lago di Como. Le inseparabili sorelle Rodriguez finalmente insieme dopo il lockdown insieme ai rstanti della famiglia decidono di rilassarsi un po’ e affittano una villa sul lago di Como con tanto di piscina. Non manca proprio nessuno all’appello, Cecilia e Ignazio, Belen e Santiago, mamma e papà Rodriguez presente persino l’ormai inseparabile amico Mattia Ferrari.

Fra un bagno in piscina, due chiacchiere e tante risate qualcuno si lascia andare e confida segreti inaspettati.

Cecilia Rodriguez: ingrassata

Cecilia Rodriguez incinta o ingrassata?

Gossip – Cecilià durante due chiacchiere con l’amico Mattia Ferrari si lascia andare a qualche confidenza ed ammette: “Uno… sei… facciamo sette chili“. Effettivamente anche se sempre meravigliosa in costume Cecilià, che per l’occasione ha scelto di indossare un costume intero nero, mostra qualche curva in più. Durante il lockdown, trascorso in Trentino con il compagno Ignazio Moser, abbiamo visto Cecilia cimentarsi nei ruoli di casalinga, boscaiola, compagna, moglie e nuora.

I chili di troppo di Cecilia Rodriguez: incinta

Gossip, i chili di troppo di cui parla la showgirl saranno dovuti proprio al cambiamento di vita fatto nel lockdown oppure quelle rotondità celano un’altro segreto? E se dietro quel pancino si nascondesse invece una gravidanza? D’altro canto la coppia ha sempre ammesso di voler un figlio prima del matrimonio.

Belen, nel frattempo resistere alla crisi con De Martino

Se Belen, nel frattempo, cerca di resistere alla crisi in atto con Stefano De Martino per Cecilia potrebbe quindi esserci una cicogna in arrivo!!!!!!!