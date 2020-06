Elisa Isoardi commossa scoppia in lacrime a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi scoppia a piangere durante l’ultimo appuntamento de La Prova del Cuco e nel fare l’ annuncio la conduttrice televisiva scoppia in lacrime

A l’ultima puntata de La Prova del cuoco la conduttrice Elisa Isoardi non regge all’emozione. Elisa Isoardi al timone del famigerato tv show culinario della Rai per l’ultimo appuntamento della stagione 2019-2020, l’emozione è tanta la si percepisce chiaramente da casa. A complicare la situazione facendola precipitare arriva in diretta la telefonata della mamma della Isoardi, la Signora Irma.

Durante il collegamento le due fanno riferimento ad una precedente telefonata intercorsa fra di loro ieri, dove mamma Irma esternava la sua preoccupazione per la figlia. La conduttrice allora prende in mano la situazione e fa un annuncio tanto temuto dai suoi fan ma già nell’aria da diverso tempo.

La Isoardi dichiara infatti: “Ma mamma tu che hai cresciuto due figli da sola….Ti preoccupi in un momento in cui… ecco La prova del cuoco sta chiudendo questo lo sanno tutti, lo diciamo..ma questo è lavoro basta darsi una mossa, è quello che stiamo facendo’. Sto facendo il lavoro più bello del mondo, mamma”.

Parole queste della Isoardi che nel pronunciarle non è riuscita a trattenere le lacrime per la commozione.

L’emozione di Claudio Lippi: “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro”

A rincuorare la bella conduttrice arrivano in seguito le parole di stima del collega ed amico Claudio Lippi, il quale dichiara: “Sei nel posto naturale in questo programma, che hai ereditato, che hai affrontato con coraggio avendo un presupposto essenziale: la tua grande cultura sul piano del prodotto. La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro, questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fotto, perché questa è la verità che io sento di dire”.

La Isoardi scoppia in lacrime mentre avvicina il ritorno della Clerici

Ora è ufficiale “La Prova del Cuoco” è terminata in modo definitivo, e se in molti si chiedono cosa ne sarà della Isoardi c’è anche qualcuno o forse più di qualcuno che ha appreso la notizia in una chiave di lettura diversa. Ovvero chiuso definitivamente il programma televisivo rivedremo apparire su Rai 1 l’amatissima Antonella Clerici?

E’ ormai parecchio che gossip e pettegolezzi parlano di un suo possibile rientro sul piccolo schermo con un format completamente nuovo accanto al suo compagno di vita Vittorio Garrone. Sarà questo il primo passo per il suo gran ritorno? Chissà vedremo cosa succederà.