Gossip – Arrivata al tramonto la love story tra la modella Cara Delevigne e l’attrice Ashley Benson

Gossip, Ultime notizie – Tra Cara Delevingne e Ashley Benson c’è stato un amore tenuto sempre lontano dai riflettori. Pochissimi gli scatti insieme, pochissime le apparizioni come coppia. Persino il matrimonio fra le due è stato celebrato in religioso silenzio con la presenza di una cerchia ristrettissima di amici tra cui Charlize Theron, i fratelli Jonas e la loro amica Sophie Turner.

La cerimonia è stata celebrata nella cappella di Elvis Presley a Las Vegas. Una relazione tra Cara Delevingne e Ashley Benson piena di alti e bassi che, come pubblicato dal tabloid People, è arrivata al capolinea.

Gossip, Cara e Ashley: il lockdown per loro è stato fatale?

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate

Ultime notizie Gossip – Il 2020 verrà ricordato come l’anno della quarantena e del distanziamento sociale. Se è vero che molte coppie si sono ritrovate, grazie alla costrizione di stare insieme 24 ore al giorno, è anche vero che molte coppie invece si sono separate, questo è il caso, o almeno sembrerebbe, di Cara e Ashley.

Cara Delevingne e Ashley Benson: cosa è successo dopo San Valentino?

Gossip – La coppia che a San Valentino appariva felice e spensierata nello scatto pubblicato durante la quarantena sembra si sia separata. L’ultimo avvistamento risale a una settimane fa. Le due sono state avvistate in un supermercato insieme a fare la spesa con tanto di mascherina. Da quel momento in poi non si è più saputo nulla ed oggi People pubblica la loro rottura. Il gossip, a quanto sembra, è trapelato da fonti certe e vicine alle due ex.

Cara Delevigne lascia la quarantena e Ashley

Sembrerebbe infatti che Cara Delevigne sia andata a trascorrere la fine della sua quarantena a casa di Amici, tra cui Margaret Qualley, sua sorella Rainey Qualley e Kaia Gerber. Nessuna smentita e nessuna conferma è giunta al momento dalle dirette interessate.

Nel frattempo People continua sfornare gossip sulla coppia, ma Cara e Ashley si sono lasciate veramente? Staremo a vedere nei prossimi giorni come evolve questa storia.