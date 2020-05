Anche la Duchessa di Cambridge ricicla i vestiti e viene immortalata con gli stessi capi d’abbigliamento datati

Reali inglesi gossip – Sua Altezza reale la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, Principessa del Regno Unito, sin dal suo fidanzamento con il principe William, ha fatto molto parlare di sé. Tuttavia, ciò che fa discutere di più è il suo abbigliamento. Kate Middleton, infatti, è stata notata più volte con lo stesso abito, cosa che poco si ad-dice ad un’aspirante Regina.

Tuttavia, molti hanno cercato di criticare a Duchessa di Cambridge, riscuotendo non molto successo, infatti, le sue strategie di look sono sempre state impeccabili. L’ultima occasione in cui Sua Altezza è stata notata con un abito “riciclato” è stata la video chat per Maternal Mental Healt Awareness Week, in cui Kate Middleton indossava lo stesso vestito azzurro della foto di famiglia risalente al Natale 2019.

Gossip reali inglesi ultime notizie: la duchessa di Cambridge indossa gli stessi abiti: Buckingham Palace in default?

Gossip reali inglesi ultime notizie – Questo accorgimento ha fatto ricordare quando ha indossato lo stesso Cloé giallo fluo, sia a Buckingham Palace nel 2017, che in Canada un anno prima. Continuando, vediamo l’abito corallo firmato L. K. Bennet sia in Australia nel 2014, che a Luton nel 2016.

Nonostante ciò, lo charme di Kate Middleton tiene ben lontane le critiche negative, infatti, la bella Duchessa è così commentata sui social: ” Ma che problema c’è a rimettere un abito che ti piace e ti sta bene?… Non è questione di riciclo…basta!”

Reali inglesi gossip, Kate Middleton sulle orme di Lady Diana?

Come sappiamo, le nozze reali tra William e Kate non sono state le uniche ad essere discusse. Infatti, William non è stato l’unico a sposare una borghese. Come lui, anche il padre Carlo, tra scandali e questioni politiche, sposò la leggendaria Lady Diana.

Lady D è ricordata, tra le tante cose, come un’icona di stile, dal look impeccabile in qualunque occasione. Ma, tra i suoi tanti outfit, quello che si ricorda di più è stato quello in cui ha indossato i pantaloni. A quei tempi era a dir poco assurdo che la moglie di un principe ereditario si presentasse in pubblico in pantaloni.

Gossip reali inglesi ultime notizie, Kate Middleton sulle orme di Lady Diana?

Gossip reali inglesi ultime notizie – Come la defunta suocera, anche Kate Middleton è stata innovativa. Infatti, come riporta su Instagram il settimanale Gente: “Se sei altezza reale oggi, devi dimostrare di essere elegante e inappuntabile, ma anche di non scialacquare i denari dei contribuenti”.

Perchè Kate Middleton indossa gli stessi abiti? Gossip reali inglesi ultime notizie

Ottima mossa per Kate, la quale nonostante abbia riciclato qualche outfit, è sempre riuscita a rendersi unica perché, per essere impeccabile, non importa indossare abiti diversi, ma basta giocare con abbinamenti e accessori ad intervalli di tempo lunghi.