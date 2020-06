Barbara D’Urso si confessa sui gossip degli ultimi giorni

Intervistata dal settimanale “Nuovo” la conduttrice partenopea, Barbara D’Urso, si confessa ed esprime anche il suo giudizio sui tanti gossip che in questi giorni la coinvolgono. Barbara D’Urso, volto noto di casa Mediaset ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, dove racconta la sua esperienza televisiva con il Coronavirus.

La conduttrice televisiva di Canale 5 racconta le difficoltà attraversate con la Fase 1 e la 2 del CoronaVirus: “Da questa situazione ne sono uscita più forte perché in mancanza del pubblico in studio ho dovuto mettere in campo tutte le mie risorse”.

Barbara D’Urso risponde ai gossip su Alfonso Signorini

In relazione alla pandemia e agli effetti che la stessa a causato a tutti noi, la D’Urso ha dichiarato: “Mi sono prodigata per fare un servizio di informazione serio, con l’ottimo gruppo di giornalisti con cui lavoro, con la partecipazione di scienziati e politici, e ho dato anche il mio contributo con qualche consiglio utile”.

“Non credo che diventeremo più buoni. Nonostante ciò però spero che ognuno tiri fuori il meglio di se per andare avanti. È un percorso difficile, ma non impossibile”.

“Per quanto riguarda le cattiverie dovute alle invidie, non perdo tempo ad arrabbiarmi…”

Concludendo Barbara D’Urso spende due parole in merito ai gossip che in questi giorni l’hanno vista protagonista sulle decisioni di Casa biscione di dare più spazio ad Alfonso Signorini come conduttore. Sull’argomento la conduttrice dei 1000 traguardi e innumerevoli successi (lo share parla) esprimere la sua opinione e con uno charme unico.

D’Urso: “La rivalità non mi tocca. Per quanto riguarda le cattiverie dovute alle invidie, non perdo tempo ad arrabbiarmi. Chi me le indirizza deve stare proprio male”. Ogni riferimento non è casuale. Alfonso Signorini è avvertito, la D’Urso non si sposta!