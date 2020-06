Michelle Hunziker incinta: la notizia fa il giro del mondo ma Michelle…

Michelle Hunziker incinta – La notizia giunge dal salotto di Detto Fatto di Bianca Guaccero. A rendere pubblica l’indiscrezione è l’opinionista Jonathan Kashanian che afferma: “io non faccio mai queste cose in tv, perché non mi occupo di gossip e non dirigo un giornale. Ma leggendo e bazzicando in ambienti un po’ importanti, dove si sanno le cose un po’ prima, ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che nessuno mi ha ancora smentito. Pare che Michelle potrebbe essere ancora incinta del quarto figlio“.

Michelle Hunziker al centro del gossip

Non è la prima volta che si vocifera di una presunta gravidanza della showgirl svizzera. La prima fake news risale al 2019. Tutti ricordano il post Instagram con cui Michelle Hunziker smentì la sua gravidanza. Oggi, sempre stando a quanto asserisce Jonathan Kashanian: “Lei mesi fa aveva smentito ma ora pare che sia vero. E brava Michelle! Oh però sforna come il pane“.

Ennesima fake news: Michelle smentisce di nuovo

Putroppo, Michelle Hunziker ancora una volta non è incinta. A smentire è stata lei stessa durante una puntata di Striscia La Notizia, facendo da spalla alla gag con Gerry Scotti, che le ha chiesto: “Hai un segreto da nascondere?“. La conduttrice risponde: “Non c’è niente da nascondere. Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto“. Quindi per adesso i figli di Michelle rimangono: Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, Celeste e Sole, con l’attuale compagno Tommaso Trussardi. Chissà se davanti a tutti questi pronostici la Hunziker deciderà di accontentare i suoi fan.