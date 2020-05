Barbara D’Urso posta il ringraziamento per i suoi follower e sui social e scoppia il pandemonio

Gossip Tv – Barbara D’Urso nel ringraziare i suoi follower giunti all’esorbitante numero di 2.700.000 postando una sua foto con su scritto “2.700.000 volte Grazie” e sotto nella didascalia la conduttrice televisiva di casa Mediaset, scrive:” Buongiorno!!! Vi amooo!!!! 2.700.000 Grazie!!! “.

Nel profilo della conduttrice partenopea si accende la polemica tra i fan più sfegatati e chi invece non ha apprezzato affatto l’esultanza di Barbara D’Urso per l’obiettivo raggiunto e la modalità scelta dalla conduttrice per ringraziare i fan.

Accuse alla conduttrice partenopea che spacca in 2 Instagram

Gossip Tv – La D’Urso dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram del post per ringraziare il traguardo raggiunto del numero di follower, viene pesantemente attaccata sui social. Nei commenti leggiamo:”Povertà d’animo, i tuoi problemi sono questi, festeggiare follower, io sono un tuo follower che ti guarda ogni giorno per vedere come sei ridicola, pensa che mondo viviamo“, “Ma no!!! non hai capito che vieni seguita per vedere fino a che punto puoi trascendere?” e ancora

“Hai 70 anni dovresti evitare di pubblicare foto ritoccate dove sembri una ventenne“

Gossip TV – “Hai 70 anni dovresti evitare di pubblicare foto ritoccate dove sembri una ventenne. Fai ridere sei ridicola“. Sull’ultimo commento riportato una delle fan della D’Urso risponde:” Io penso che per educazione poteva risparmiare queste parole. Voglio vedere lei a 70 anni. Mi scusi ma non è bello da parte sua”.

Un’altra scrive: “Prima di tutto ne ha 63 e sono 7 in meno di 70 e comunque una donna di 63 anni deve stare per forza in casa a fare l’uncinetto?”. Insomma il post nato per ringraziare i suoi follower è diventato uno spunto per l’inizio di una polemica che magari un giorno troverà la parola fine.