Top 10 Carlo Conti: aggiornamenti come e quando andrà in onda lo show

Top 10 Carlo Conti – Il palinsesto estivo di Rai 1 sarà invaso dal nuovo show di Rai 1 con protagonista Carlo Conti. Il conduttore aveva già annunciato la messa in onda del nuovo game show, le notizie però erano incerte a causa delle numerose limitazioni provocate dalla pandemia. Secondo i precedenti annunci, Top 10 avrebbe dovuto cominciare il 12 giugno. Oggi, dopo migliori accertamenti, è stata decisa la data di partenza ufficiale del nuovo show di Rai 1, posticipata di pochi giorni.

Top 10 a partire dal 14 giugno

La messa in onda di Top 10 è stata posticipata a domenica 14 giugno in diretta in prima serata su Rai 1. La conduzione sarà di Carlo Conti, le successive tre puntate, invece, andranno in onda di venerdì. Prima del debutto del nuovo game show, il conduttore sarà impegnato anche con il programma annuale a scopo benefico “Con il Cuore, Nel Nome Di Francesco“, in diretta da Assisi insieme a Gianni Morandi. Quest’anno i destinatari principali della raccolta fondi saranno i nuovi poveri del Covid-19.

Come si svolgerà Top 10?

Le regole del nuovo programma di Carlo Conti restano invariate. Due squadre, composte da tre elementi vip, dovranno indovinare le posizioni delle varie classifiche che verranno presentate in questo nuovo programma, spaziando su tantissimi argomenti e settori: arte, tecnologia, musica, curiosità… Un salto indietro nel tempo che rievocherà ricordi ed emozioni della musica e degli oggetti che hanno scritto la storia degli italiani.