Ambra Lombardo attaccata per la rottura con Kikò Nalli

Pioggia di critiche per Ambra Lombardo dopo le dichiarazioni rilasciate al settimanale di gossip DiPiù. L'ex gieffina e modella, nonché professoressa, sulle pagine della nota rivista, ha dichiarato conclusa la sua storia d'amore con Kikò Nalli. Fortemente critica per la sua confessione, Ambra Lombardo si sfoga sui social e scrive: "Rido… Se fossi arrivista mangiatrice di uomini, a quest'ora sarei vedova di tre mariti, dei quali uno nobile, l'altro magnate e l'altro rockstar e starei sposando un emiro".

Gossip News – L’influenzar Deianira Marzano attacca Ambra Lombardo

Deianira Marzano, nota influencer, non condivide le parole della Lombardo, anzi le critica e senza peli sulla lingua commenta: "E' stata proprio la signorina in questione con questo post a screditare la figura del suo ex specificando che non 'stava' né con un emiro, né con un nobile". E aggiunge: "Se tu Kikò Nalli fossi stato un postino, io lo avrei detto". Per il momento la Lombardo non ha ancora replicato.

Ultimo post sui social di Ambra Lombardo versione vintage!!!

Ambra: "Oggi una botta di Vintage! 24 anni. 2.4 fidanzati all'attivo di lunga persistenza (vi sembrerà incredibile ma la Santa ero io!). Ai tempi ero alle prese con 240 esami che mi avevano vagamente rincogl**nita…" scrive Ambra pubblicando una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza.

Ambra Lombardo

“Il mio prof di filosofia ci diceva sempre: pensare fa male….”

Di poche ore fa il suo pensiero della sera su Instagram. "Cultura moderna! Perché se pensi pesi…." Un follower commenta: "Il mio prof di filosofia ci diceva sempre: pensare fa male…. bisogna agire o va bene o va male… ma agire!" Cosa avrà voluto intendere la professoressa Ambra con queste parole? Una cosa è certa, l'ex fidanzata di Kikò Nalli, non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa!