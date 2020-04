Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le stelle non vede l’ora di tornare a ballare

La quindicesima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe andare in onda soltanto tra qualche mese. La maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, personaggio televisivo di nazionalità ucraina, ha conquistato il pubblico con il suo talento. La ballerina di “Ballando con le stelle 15”, seguitissima ed amatissima, dispiaciuta per la sospensione del programma a causa del Coronavirus, aspetta con ansia il ritorno in pista. Ma quando inizia Ballando con le stelle? A quanto pare, la conduttrice Milly Carlucci, ha rimandato l’appuntamento a data ancora da destinare.

Anastasia Kuzmina Ballando con le stelle: “Piangerò al 100%”.

Di poche ore fa il post Instagram sul profilo della ballerina, della foto in pista, dove la Kuzmina scrive:“Al 93% piangerò non appena rimetto piede su quella pista. Scherzo. Piangerò al 100%”. Queste le parole spese dalla ballerina ed i suoi fan non tardano a dimostrarle il loro affetto con parole e messaggi di stima. “Quando balli tiri fuori tutta la tua personalità, il tuo meraviglioso carattere, la dolcezza e trasmetti moltissimo. Ogni singola volta che ti vedo ballare mi fai commuovere”. E ancora: “Speriamo presto. Non se ne può più…”.

Anastasia Kuzmina

Quando inizia Ballando con le stelle? Se lo chiede anche Anastasia Kuzmina….

Quando inizia Ballando con le stelle? La 15a competizione avrebbe dovuto essere già nel vivo, ma il palinsesto Rai recentemente è stato completamente stravolto dal Coronavirus e lo show di Milly Carlucci Ballando 2020, è stato rimandato a data da destinarsi. Molto probabilmente andrà in onda prima dell’estate, o subito dopo.

Ancora non si ha una data certa per l’inizio della trasmissione, più volte rimandata, il distanziamento sociale imposto a causa del Covid-19 rende impossibile di fatto la messa in onda del forunato format televisivo. Secondo alcune indiscrezioni… si parlerebbe del prossimo autunno.