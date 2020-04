Le Iene sconfinano e organizzano lo scherzo a Michelle Hunziker in quarantena. La figlia Aurora Ramazzotti complice, tradita davanti a mamma

«Le Iene» in quarantena Corti e Onnis, sono gli organizzatori dello «scherzo a Michelle Hunziker». Le Iene sconfinano e i due infiltrati, Stefano Corti e Alessandro Onnis, da brave Iene, hanno organizzato un tiro mancino a mamma Michelle. Complici del complotto famigliare sono: Aurora Ramazzotti e il fidanzato, l’ingegnere Goffredo Cerza e la loro amica del cuore Sara.

Dopo essersi messi d’accordo e dopo alcuni giorni di preparazione per la messa in scena e posizionare le telecamere nei luoghi preposti, in pratica in ogni dove, mamma Michelle si troverà testimone del tradimento: quale sarà la reazione della conduttrice di Striscia la Notizia?

Tremendo scherzo, quello organizzato dalle Iene, Corti e Onnis a mamma Michelle che ben presto scopre il tradimento in casa sua durante il lockdown. La showgirl becca in flagrante Goffredo, il fidanzato della figlia Aurora, a letto con Sara, l’amica dei due complici… Come reagirà la Hunziker allo scherzo delle Iene, ma soprattutto, sarà uno scherzo perfetto?

