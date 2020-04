«Sofía Vergara» dopo il red carpet dei Golden Globes 2020 di gennaio, l’attrice protagonista di Modern Family, lancia la sfida della “Dog Pillow Challenge”

Gossip News – Anche «Sofia Vergara», l’indimenticabile Gloria di Modern Family, partecipa alla Pillow Challenge. L’attrice colombiana naturalizzata statunitense, ha deciso di accettare la sfida in un modo davvero originale. Protagonista dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram non la diretta interessata, ma Bubbles, il suo adorabile Chiwawa. Con la sua idea, in questa quarantena, parte una nuova sfida «Dog Pillow Challenge».

«Sofía Vergara» dopo Modern Family, lancia la “Dog Pillow Challenge” con il suo Chiwawa, Bubbles

Gossip News – Per l’originale Dog Pillow Challenge la Vergara ha deciso di utilizzare come cinta una preziosa collana color oro con un ciondolo a forma di cuore e dal momento che cuscini della misura del suo chiwawa Bubbles non ci sono, ha utilizzato un fazzoletto dl lino. Pioggia di like e complimenti da parte dei fan che commentano la foto pubblicata: “Oh my god”, “Bubbles es lo más hermoso de tu casa”.

Sofia Vergara e Joe Manganiello: “Gli ho detto di restare a casa”

Gossip News – L’attrice è madre di un figlio di 29 anni, Manolo, avuto dal primo marito Joe Gonzalez. Accanto all’affascinante protagonista di Modern Family oggi c’è un uomo altrettanto bello e desiderato di Hollywood: Joe Manganiello. A quanto pare, il suo secondo marito, oltre ad essere molto muscoloso, è anche molto simpatico. L’attore si sposa con Sofia Vergara nel 2015. Dopo un assiduo corteggiamento la Gloria di Modern Family ha ceduto al fascino della star di Magic Mike.

Sofía Vergara

In un’intervista a Vanity Fair Sofía Vergara ha manifestato la sua gelosia dichiarando di non portare spesso il suo compagno agli eventi mondani: “Joe è davvero sensuale, troppo. Ho preferito non portarlo”. E scherzando ha concluso: “È troppo alto, occupa un sacco di spazio. Per questo gli ho detto di restare a casa”. Come possiamo darle torto?