Alessia Marcuzzi crisi scongiurata, la prova arriva dal suo profilo Instagram la scelta fatta con le sue amiche è l’organizzazione di un Movie Dinner da mille e una notte da favola da passare con Paolo Calabresi Marconi

Gossip, Alessia Marcuzzi, la conduttrice ultimamente è stata vittima di molti gossip i quali insinuavano una presunta rottura con il marito Paolo Calabresi Marconi. Pettegolezzi questi che la coppia ha provveduto subito a smentire facendosi vedere a cena fuori insieme più innamorati che mai.

Per allentare un po’ la spina dopo aver smentito appunto i gossip, la conduttrice ha deciso di rilassarsi qualche giorno al mare in compagnia delle sue amiche, le quali realizzano uno dei suoi desideri provocando così la reazione di gioia che la Marcuzzi condivide con i fan sui social.

Alessia Marcuzzi San Felice Circeo: Movie Dinner da fiaba con Paolo

Gossip, La Marcuzzi dopo una giornata in spiaggia trova una bellissima sorpresa ad attenderla, le sue compagne di viaggio nonchè amiche hanno organizzato una strepitosa “Dinner Movie” ossia una cena all’aperto sotto le stelle guardando un film. Il film prescelto è “Dangerous Lies”, rispettando sempre ovviamente le norme sul distanziamento sociale.

Gossip, Alessia che da sempre sogna di fare una cosa del genere non trattiene la gioia e l’emozione e le condivide su Instagram postando qualche scatto della cena e scrivendo: “Che idea meravigliosa amiche mie…il Movie Dinner all’aperto e’ sempre stato il mio sogno. Siete troppo brave!!!“.

Fan e amici impazziscono sul web e tempestano di like e cuoricini il post della Marcuzzi. Quanti di loro imiteranno la conduttrice e le sue amiche organizzando in terrazza o in giardino una Dinner Movie? Tutti!