Alessia Marcuzzi crisi con il marito Paolo Calabresi

Gossip – Tante le indiscrezioni su una possibile crisi fra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi. La coppia decide di smentire così. Negli ultimi giorni ha preso sempre più piede quella che oggi sembra essere una fake news: la crisi tra Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi. Nessuna smentita tramite social o stampa la coppia sceglie il metodo dimostrativo. Alessia e Paolo, infatti vengono paparazzati dal settimanale “Chi” mentre vanno a cena a Roma nel solito ristorantino.

Metodo efficace a quanto pare per mettere a tacere tutte le voci che si erano fatte sul loro matrimonio. Sempre secondo “Chi” sembrerebbe difatti che Paolo ed Alessia al momento dormano in case separate solo ed esclusivamente per una questione di spazi poichè la conduttrice sta facendo dei lavori di ristrutturazione in casa mentre attende l’inizio di Temptation Island Vip.

Previsto per metà giugno l’inizio del programma ormai icona dell’estate “Temptation Island Vip“, eccezionalmente per quest’anno in onda prima della versione classica condotta da Filippo Bisciglia. Confermata per il secondo anno consecutivo al timone del programma la Marcuzzi, che prima si è rilassata trascorrendo una vacanza con la figlia Mia, è pronta ad aprire le danze.

Fra i possibili concorrenti troviamo la coppia Luigi Favoloso e Elena Morali, e spunta fuori anche il nome di Gennaro Lillio, ma la partecipazione è ancora tutta da confermare.