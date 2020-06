Temptation Island Vip 2020 non andrà in onda: Alessia Marcuzzi spodestata dal reality mentre sopravvive Filippo Bisciglia, cosa è successo?

Chi ha fatto fuori Alessia Marcuzzi? La notizia clamorosa sull’annullamento di Temptation Island Vip 2020 sta facendo il giro del web. Sarà vero? A lanciare l’indiscrezione sarebbe stata la carta stampata che ha poi riferito a Blogo dello Stop a Temptation Island Vip.

Secondo il portale di cui sopra, a sopravvivere sarebbe solo il programma di Filippo Bisciglia e non quello Alessia Marcuzzi. Detto ciò, nonostante sia stata acclamata per la sua precedente conduzione, la conduttrice si è ritrovata fatta fuori a favore del collega. Ma cosa è successo veramente?

Versione Vip e Nip saranno fuse in un unico show senza Alessia Marcuzzi

Stop a Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi fatta fuori: che succede?

Solitamente il reality show della Marcuzzi va in onda subito dopo quello di Bisciglia. Ma quest’anno evidentemente qualcosa è andato storto. Stando alle anticipazioni del sito di informazione televisiva, il nuovo Temptation Island sarà una fusione tra concorrenti Vip e Nip.

Quindi, secondo le ultime anticipazioni, dovrebbe andare in onda il 7 luglio, come annunciato precedentemente e le riprese inizieranno questo mese in Sardegna. Per la conduzione non si parla d’altro della riconferma di Bisciglia. Perché Alessia Marcuzzi è stata fatta fuori da dal programma televisivo?

Chi ha incastrato Alessia Marcuzzi? Il mistero della coppia confermata a Temptation Island Vip 2020

La decisione di mescolare le due edizioni e di far fuori Alessia pare che sia stata lungamente discussa, alla fine il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ma se ciò é vero, come mai in pochi giorni è stata rivelata la prima coppia Vip concorrente? Che ne sarà di Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Secondo i bene “informati”, i due futuri sposi restano confermati. Ma non finisce qui. Arrivano altre sorprese in merito.

Infatti si vocifera anche della partecipazione al reality di Gemma Galgani (che é anche una degli autori di Temptation) insieme a Sirius. Per non parlare di Giovanna Abate e Sammy Hassan, coppia nata da pochi giorni nel salotto di Uomini e Donne. Non parteciperanno invece, per dispiacere di molti, ma non di tutti, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Quest’ultima sembra essere l’unica sicurezza.

Ma il mistero sulle coppie e sulla conduttrice è ancora fitto, quindi, non resta che aspettare nuove indiscrezioni. Ognuno tragga le proprie conclusioni.