Alessia Marcuzzi pubblicizza la sua linea beauty sui social ma qualcosa va per il verso sbagliato

Alessia Marcuzzi news – La conduttrice de Le Iene posta un video sui social dove presenta le tre donne che hanno creato le formule della sua linea beauty e scrive quanto segue su l suo profilo Instagram: “Ecco Laura, Renata e Patrizia, i suoi cosmetologi e chimiche che hanno creato per me le formule dei miei prodotti. Un team fantastico di donne che vi spiegherà nel dettaglio la filosofia e le proprietà dei miei prodotti. Grazie come sempre per la fiducia!”.

La conduttrice resta basita però quando fra i commenti al video, che viene apprezzato molto dai suoi fan, legge ahimè dei commenti a dir poco raccapriccianti.

Alessia Marcuzzi: “Vorrei che qualcuno facesse qualcosa…”

Alessia Marcuzzi news – A seguito di alcuni commenti letti sotto al video la Marcuzzi si definisce indignata in quanto ritiene i commenti in questione offensivi e volgari . In particolar modo, la conduttrice durante il suo lungo, deciso e duro sfogo sui social sente il bisogno di denunciare questo tipo di comportamento fuori luogo e non tollerabile a suo avviso.

“Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne”

Alessia Marcuzzi news – La Marcuzzi dichiara sui social: “Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa cattiveria e leggerezza? Io sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, orrore totale”.

La conduttrice dopo il primo sfogo ha deciso di pubblicare delle stories sul suo profilo riguardanti l’accaduto, nelle quali dichiara: “Mi ha veramente sconvolto, questi uomini che sono così piccoli che scrivono delle cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti perché le ho invitate io. Commenti da parte di alcuni uomini così brutti, sgradevoli, maleducati e meschini che davvero io vorrei che la Polizia Postale potesse identificare queste persone”.

Alessia Marcuzzi lancia un appello su Instagram

Alessia Marcuzzi news – Dopo essersi scusata pubblicamente con le sue ospiti per le offese ricevute, la conduttrice conclude il suo sfogo: “Io sono abituata, me lo dicono sempre e non ci faccio più caso ma vorrei veramente che qualcuno facesse qualcosa”.

Un appello chiaro e conciso quello che la conduttrice de “Le Iene” e di “Temptation Island Vip” lancia sul web per cercare di fermare una volta per tutte coloro che si nascondono dietro l’anonimato per offendere sui social.