I Fatti Vostri, Roberta Morise tagliata fuori insieme a buona parte del cast

Roberta Morise tagliata fuori da I Fa tti Vostri insieme ad altri due membri forti del cast. Cos’è successo? Chi li sostituirà?

Lo storico è celebre show di Rai 2 I Fatti Vostri, che da trent’anni tiene compagnia ai telespettatori durante la mattina, sta vedendo un vero e proprio stravolgimento in fatto di cast a partire da Roberta Morise, che si è ritrovata improvvisamente tagliata fuori.

La decisione ha spiazzato lo stesso Giancarlo Magalli, che, spalleggiato dalla showgirl per due anni, aveva dichiarato più volte di essersi sempre trovato bene con lei. Ma Roberta non è stata l’unica vittima, anche altri protagonisti “forti” dovranno salutare lo show contenitore di Rai 2. I telespettatori si chiedono cosa sia successo.

Addio all’orchestra

Roberta Morise è stata la prima ad essere tagliata fuori da I Fatti Vostri. Ma il triste destino è toccato anche all’orchestra di Demo Morselli. Cosa ne sarà dei 20 elementi della Demo Big Band Orchestra? Resteranno senza lavoro? Tutti si chiedono come mai un’orchesta di questo livello debba essere soppiantata. Facendoci caso, prima de I Fatti Vostri, l’orchestra diretta da Morselli ha accompagnato altri programmi di successo come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Quale sarà adesso il suo destino? Chi ha scelto la Rai al suo posto?

Anche Graziano Galatone fuori dal cast

La produzione de I Fatti Vostri sta operando una rivoluzione del cast in piena regola. Dopo aver mandato a casa Roberta Morise e il direttore d’orchestra con tutta la sua band, tocca anche all’altra spalla di Giancarlo Magalli, ovvero la voce solista Graziano Galatone che aveva sostituito a sua volta il collega e amico Gió Di Tonno. Anche lui vanta un curriculum di tutto rispetto. Divenuto famoso nei primi anni 2000 per il suo ruolo da protagonista nel musical di fama mondiale Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, la sua carriera é stata arricchita da numerosi contratti per altri musico di livello e premi prestigiosi. Chi sarà in grado di sostituire ti protagonisti? Al momento non si hanno molte notizie a riguardo, l’unica indiscrezione sembra riguardare la nuova orchestra, probabilmente la Palatresi. Per le prossime news non resta che aspettare nuovi aggiornamenti.