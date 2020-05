Alena Seredova sta per partorire, nono mese di gravidanza per la compagna di Alessandro Nasi

Alena Seredova incinta: nono mese di gravidanza per la compagna di Alessandro Nasi. Parto imminente per Alena Seredova, e terzo figlio in arrivo, la data. L’ex moglie di Gigi Buffon è incinta del primo figlio con il nuovo fidanzato Alessandro Nasi. La coppia trascorre l’isolamento da coronavirus insieme ai figli di lei, nati dalla sua precedente relazione, Louis Thomas e David Lee. Come già annunciato, sarà una femmina.

La futura mamma e alla terza gravidanza ed è solita pubblicare foto su Instagram del suo pancione. La didascalia di uno degli ultimi scatti recita: “Esplosione della natura “. I fan, ma soprattutto le fan, le scrivono in centinaia, ponendole tutte la stessa, domanda: “Però, trovo profondamente ingiusto, che io in gravidanza sembravo Obelix e tu sei sempre e comunque bellissima“. E ancora: “Ma perché tu sei magra anche incinta?”.

Curiosando nei commenti del post, alla ricerca di qualche scoop, ci si rende conto che sono in molti ad essere curiosi sul lieto evento. La Seredova è all’inizio della 36ma settimana. La data presunta del parto è il 2 giugno.

I fan più accaniti non si arrendono e continuano a fare domande sul nome della bambina. “Come si chiamerà?”. Fra i commenti c’è anche qualcuno che scherza simpaticamente sulle dimensioni del pancione della Seredova, e scrive: “Ma non è che sono due?”, “Ma sei all’undicesimo mese?”.