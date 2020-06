Carlo Conti Vs De Filippi: Tu Si Que Vales dichiara guerra a Top 10

Carlo Conti Vs Maria De Filippi: Tu Si Que Vales passa al venerdì ed è subito concorrenza con l’esordiente Top 10. Chi si aggiudicherà lo share?

A cosa non si sarebbe pronti pur di guadagnare share? Alla domanda risponde subitola sfida “Carlo Conti Vs Maria De Filippi” lanciata da Mediaset, in particolare da Canale 5. Cosa avrà combinato la rete ammiraglia del Biscione? La televisione è sempre stata dominata dall’infinita “battaglia per lo share” che da sempre ha avuto per protagonisti Rai e Mediaset. Oggetto del contendere?

Sempre lo stesso: fare più audience rispetto alla concorrenza. Questa volta i due programmi al centro della contesa sembrano essere Top 10 e Tu Si Que Vales.

Tu Si Que Vales spostato al venerdì

Canale 5 aveva già provato a far concorrenza a Rai 1, trasmettendo la puntata Carne vs Spirito di Ciao Darwin lunedì 15 giugno invece della domenica, caricando di rubare spettatori a Il Giovane Montalbano. Ma con scarso successo, dato che la Fiction di Rai 1 ha raggiunto il 23,44% contro il 14,23% di Bonolis. Mediaset però ci ritenta e dichiara guerra alla rete nazionale accendendo un bella sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi. In che modo?

Spostando le repliche di Tu Si Que Vales dal consueto mercoledì al venerdì, la stessa sera in cui andrà in onda la seconda puntata del primo game show Rai post-lockdown Top 10.

Rai vs Mediaset: chi la spunterà questa volta?

A competere per gli ascolti questa settimana saranno, quindi il game di Carlo Conti e le repliche del talent creativo di Maria De Filippi. Una sfida davvero difficile, visto il consenso di telespettatori e della critica ottenuto da Top 10. Ma la concorrenza tra i due show sembrerà aver luogo solo venerdì 19 giugno.

Dopo tale data il format Mediaset di Maria De Filippi tornerà al mercoledì competendo con la fiction della rete avversaria Nero a Metà, mentre Top 10 di Carlo Conti sfiderà la commedia di Canale 5 27 Volte In Bianco. Quale tra le due reti l’avrà vinta?