News Gossip Alba Parietti Courmayeur: “Ho un problema polmonare atavico”

Gossip news notizie ultima ora – Alba Parietti Courmayeur – La Parietti ha paura del Coronavirus e si rifugia sulle montagne della Valle D’Aosta. Alba è in vacanza a Courmayeur. L’opinionista di Live Non è la D’Urso si gode la montagna, tra una sciata e l’altra, cercando di non pensare ai gravissimi problemi che sta affrontando il nostro Paese con il dilagare del contagio da Coronavirus. La Parietti alloggia in uno chalet al Residence Courmaison, di fronte al Monte Bianco, a 3 chilometri dal centro di Courmayeur e a 3 chilometri dagli impianti di risalita.

Alba Parietti Courmayeur

Ho una grossa fortuna… posso stare qui in questo momento

Un utente sottolinea: “Alba che senso ha che tu dalla mattina alla sera ci fai vedere quanto ti diverti e noi… diciamo molte persone che ti seguono, invece, devono andare a lavorare quotidianamente anche con il Coronavirus in giro”. Alba sembra divertirsi sulla neve, ma in verità è spaventata dall’epidemia causata dal Covid-19. “Ho paura” risponde la Parietti.

Alba Parietti spiega il motivo per il quale è “scappata” a Courmayeur: “Io ho una grossa fortuna, posso stare qui in questo momento. Ma mi sembra di cercare di partecipare e dare per quanto possibile il mio contributo con la comunicazione. Ho molta paura del Coronavirus perché ho un problema polmonare atavico”. La Parietti rivela di soffrire anche di asma, una patologia che la costringe a fare ancora più attenzione al momento. La situazione in Italia, del resto, è molto seria.