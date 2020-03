Notizie Ultima Ora: Coronavirus, Zingaretti: “Sono positivo al test”. Roma, 7 marzo 2020 – “La solidarietà della sindaca Virginia Raggi e di Matteo Salvini dopo l’annuncio del presidente della Regione Lazio e segretario del Pd. “Sono in isolamento domiciliare”.

Notizie Ultima Ora – Virginia Raggi dopo l’annuncio di Nicola Zingaretti per essere risultato positivo al test Covid 19 scrive: In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”, ha scritto su Twitter la sindaca di Roma. Su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini:”Al segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!”.

Nicola Zingaretti: “Sto bene, sono a casa”

Nicola Zingaretti

Coronavirus, positivo al test COVID-19

Notizie Ultima Ora – Roma, Zingaretti: “In pochi giorni il Governo ha stanziato 7,5 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane colpite dall’emergenza coronavirus, dopo un primo intervento. È un’iniziativa significativa e importante. Ognuno faccia la propria parte per fermare il virus e per riaccendere l’economia. La più grande misura economica adesso è arginare i contagi. Insieme ce la faremo, siamo con l’Italia che combatte”.



Emergenza coronavirus COVID-19 causata dal SARS-CoV-2

Notizie Ultima Ora- Sul test COVID-19:”E’ arrivato: anche io ho il coronavirus…”.

Nicola Zingaretti pubblica su Facebook il video di auto denuncia circa il test del coronavirus che l’ha colpito. Notizie Ultima ora- Queste le parole del segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare”.

“Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso”. – aggiunge – “Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale così come il vicesegretario del Pd Orlando”, spiega ancora Zingaretti. “Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio Solidarietà seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”, conclude.