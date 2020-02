Le riflessioni di Ilary

Le riflessioni di Ilary Blasi: “Non hai tempo di pensare troppo…” Una domenica all’insegna del relax per Ilary Blasi. La conduttrice televisiva si gode una giornata spensierata sulla neve. “I giorni felici sono quelli in cui non hai tempo di pensare troppo” scrive sul suo profilo Instagram pubblicando una foto e alcune Stories che riportano uno stupendo panorama dove si vedono montagne innevate.

Con chi sta trascorrendo le vacanze sulla neve Ilary Blasi? Il marito ieri sera era ospite alla trasmissione “C’è posta per te” di Maria De Filippi che ha riscosso un enorme successo. Il Capitano si è mostrato con occhiali, barba e cappello per non farsi riconoscere.

I fan commentano la foto postata sui social da Ilary Blasi. C’è chi scrive:“I giorni felici sono quelli con i figli…la famiglia“. Altri la vorrebbero vedere in tv: “Perché non l’hai fatto tu il GFVIP. era più bello”, “Ilary non vedo l’ora di vederti condurre l’isola dei famosi buona giornata bellissima”.

Anche Francesco Totti ha voluto condividere con i fan di questa giornata sulla neve con la moglie Ilary. Il leggendario capitano della a.s. Roma è pronto a realizzare nuovi progetti e condivide la sua gioia con i fan: “Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”. La coppia intanto sta trascorrendo un fine settimana all’insegna del divertimento sulle piste innevate.