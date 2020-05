La conduttrice televisiva parla della sua nuova avventura su tv8 e scoppia in lacrime su Instagram

La presentatrice Adriana Volpe fa il conto alla rovescia per l’inizio della sua nuova avventura su Tv8 insieme ad Alessio Viola. Tuttavia, durante una diretta Instagram, la showgirl è scoppiata in lacrime davanti agli spettatori, ai quali ha chiesto tutto il loro supporto. Cosa ha fatto piangere Adriana Volpe?

Tutti sono a conoscenza del successo della conduttrice. Impegnata per tanti anni con Mezzogiorno In Famiglia, Mattina In Famiglia, I Fatti Vostri, Adriana Volpe ha incantato gli italiani.

Durante la stagione estiva sarà la padrona di casa del nuovo talk show contenitore che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00. Insieme a lei ci sarà Alessio Viola, giornalista di numerose testate e conduttore di programmi di informazione e costume. La conduttrice televisiva parla della sua nuova avventura su tv8 e scoppia in lacrime. Adriana Volpe ha intrattenuto i suoi fan in una lunga diretta Instagram, dove li ha invitati a seguire il nuovo programma.

Ma ha anche condiviso con i follower tutto quello che prova riguardo al suo nuovo progetto. La nuova conduttrice di Tv8 parla ai suoi fan così: “Spero nel vostro supporto. Io ci tengo ad avere una vostra opinione, sapere cosa ne pensate, anche per aggiustare il tiro e cambiare le cose”.

Adriana ha dimostrato di tenere molto al parere dei suoi fan e tutti loro hanno ricambiato tempestandola di commenti positivi e incoraggianti facendola scoppiare in lacrime: “Mi sono emozionata e fatta il pianterello anche oggi”. Così si sfoga Adriana Volpe, con la voce rotta dal pianto, davanti a tanto sostegno dei suoi fan.

Dopo il successo riscosso alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la showgirlsi è accaparrata tutta la stima dei fan. A dispetto delle critiche sulla sua presunta relazione extraconiugale con Andrea Denver, subito smentita da entrambi, la conduttrice si è aggiudicata un forte consenso.

Mentre è ancora in lacrime, ringrazia i suoi sostenitori e il Grande Fratello Vip così: “Mi hai emozionato perché ho vissuto tante volte quell’abbandono e soprattutto quegli abbracci che una volta uscita non ho più potuto dare vista la situazione”. Tutti non vedono l’ora di sintonizzarsi su Tv8.