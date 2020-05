Gossip TV, Adriana Volpe dopo la partecipazione al reality di Canale 5 riscatta la sua immagine e risponde alle provocazioni con i fatti e non con le parole

Gossip TV – Adriana Volpe, conduttrice televisiva e ex GF VIP 4 uscita dalla casa più spiata d’Italia è riuscita a riscattare la sua immagine riconquistando il pubblico del piccolo schermo dopo le brutte vicissitudini con Giancarlo Magalli. Molti i fan di Adriana Volpe l’hanno incoronata come “Vincitrice Morale” del reality show. Adesso la Volpe volta pagina e i follower a gran voce hanno richiesto il ritorno della presentatrice sul piccolo schermo.

A raccogliere tale richiesta ci ha “pensato” TV8 che ha già annunciato il ritorno alla conduzione televisiva per Adriana. L’ex Grande Fratello Vip 4 sarà infatti al comando di un programma quotidiano “Ogni Mattina“.

Gossip TV, Adriana Volpe annuncia il raddoppio

Gossip TV – Appena annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo Adriana Volpe rilancia e raddoppia!! Dopo tanti anni di assenza dalla televisione la conduttrice torna a presentare e sembra proprio intenzionata a fare un rientro in grande stile: con i “botti”. Adriana non si accontenta di tornare sul piccolo schermo con il programma televisivo “Ogni Mattina” ma fa il bis. TV8 la sceglie anche per la conduzione di un rotocalco sul Gossip.

Certo è che l’ex GF VIP torna in Tv mettendo la parola fine alle provocazioni

Ancora non è stata decisa nè la data nè se sarà affiancata alla conduzione dei format. Certo è che l’ex gieffina tornerà in Tv. La partecipazione al GFVIP per la Volpe è stata davvero un trampolino per la ripresa della sua carriera.