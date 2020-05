Addio a Tiki Taka il programma televisivo chiude i battenti

Il noto talk show dedicato alla Serie A e alle Coppe Europee Tiki Taka chiude definitivamente: i dettagli e le voci di corridoio

Notizie flash – Il noto Talk show di casa Mediaset dedicato alla Serie A e alle Coppe Europee potrebbe non andare più in onda. Giornalisti, sportivi, calciatori ed ex giocatori, potrebbero non parlare più di quanto accade nel mondo del calcio giocato. Dunque il programma calcistico di Pierluigi Pardo dopo sette anni rischia la chiusura.

Quest’anno, per la seconda volta co-condotto con Wanda Nara, aveva già più volte cambiato rete e giorno di messa in onda passando dalla domenica al lunedì e da Canale 5 ad Italia uno per poi ritornare al punto di partenza.

Secondo a quanto riportato da Leggo il noto programma calcistico Tiki Taka, che negli anni ha è stato degno successore di Controcampo rischierebbe di chiudere per sempre. A quanto emerge la causa non sarebbero gli ascolti televisivi.

La nota trasmissione televisiva sportiva dedicata alla Serie A e alle Coppe Europee rischia di chiudere definitivamente: i dettagli. Come noto, in sospensione forzata dal 9 marzo a causa dell’emergenza sanitaria nazionale che ha invaso il nostro paese con la pandemia, Tiki Taka sembra essere giunto al termine della sua messa in onda. Ora rischia la chiusura definitiva.

Secondo le indiscrezioni casa Mediaset starebbe valutando la soppressione definitiva della trasmissione televisiva a causa del Covid-19 che ha messo in crisi tutti i settori compreso quello televisivo. A quanto trapela sulla decisione di mettere un punto definitivo, sembrerebbe aver inciso l’abbandono del programma da parte di Antonio Cassano.