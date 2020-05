Gossip, Adriana Volpe a pochi giorni dall’inizio della sua trasmissione quotidiana su Tv8 si racconta allo storico settimanale di attualità e gossip Oggi

Gossip – Adriana Volpe ansiosa e gioiosa per il suo rientro in Tv rilascia un’intervista ad Oggi dove svela tutti i retroscena in proposito. Innanzi tutto Adriana confessa che il primo problema da risolvere è stato il trasferimento da Roma a Milano. E’ si la bella conduttrice per poter trasmettere ogni giorno su Tv8 dovrà abbandonare la città eterna, almeno per un anno.

Difficile trovare una casa in 4 e 4, 8 a Milano specialmente in tempo di Fase 2, fortunatamente in mutuo soccorso sono arrivate Caterina Balivo ed Elisabetta Gregoraci che l’hanno supportata e aiutata a risolvere il problema alloggio nella città della Madonnina.

Gossip, Adriana Volpe è pronta a tornare in Tv ma prima svela i retroscena

Adriana parlando del suo nuovo programma ha rivelato, che sarà una trasmissione molto vicina alla gente puntando sulla comunicazione e sul confronto. Adriana Volpe ha dichiarato quanto segue: “Mi sono resa conto che ho davvero un’occasione straordinaria. Cercheremo di essere un occhio vigile sulla realtà, con storie da raccontare ed emozioni da condividere, ma è l’innovazione che mi intriga”.

Sempre riferendosi alla trasmissione, ma in particolare riferendosi ad Alessandro Banfi capo-progetto, la Volpe dichiara: “La sua fama lo precede. Lo stimo talmente tanto che so di potermi affidare a lui in tutto e per tutto, è vero. Ma tutta la squadra è pronta a mettersi in gioco”.

Adriana Volpe confessa di non aver dimenticato il torto subito da Giancarlo Magalli

Durante l’intervista Adriana Volpe confessa di non aver dimenticato il torto subito da Giancarlo Magalli. La Volpe confessa di essere a conoscenza che l’esperienza fatta in Rai per molti anni è quella che poi l’ha formata e la resa quello che è, una conduttrice televisiva amata e stimata dal pubblico.

Ammette anche la sua delusione per la decisione della Rai di non intervenire nella “battaglia contro Magalli”, battaglia che lascia intuire ancora non terminata. La Volpe conclude, infatti, la sua dichiarazione ad Oggi affermando: “Ribadisco che sono ancora qui che aspetto…”.