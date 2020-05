La conduttrice televisiva ex Grande Fratello Vip Adriana Volpe si sfoga in un intervista

Adriana Volpe tira le somme dell’esperienza come concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. L’esperienza nella casa del GF ha fatto entrare Adriana nel cuore di tanti italiani che l’hanno spiata e apprezzata per la durata del reality proclamandola “Vincitrice Morale“. Durante l’intervista al settimanale Voi, Adriana Volpe stila un vero e proprio resoconto dell’esperienza da poco conclusa al GF.

La Volpe ha dichiarato di aver vissuto dei bellissimi momenti all’interno della casa che le hanno regalato moltissime emozioni. Continua aggiungendo di essersi emozionata nel sapere che il pubblico da casa la seguiva costantemente ridendo e piangendo assieme a lei.

Adriana Volpe tra vita privata e gli effetti positivi e negativi del GF

Adriana Volpe, Vincitrice Morale del GFVIP parla di gossip tira le somme

La Casa del Grande Fratello ha avuto anche un risvolto positivo lavorativo nella vita di Adriana Volpe. La conduttrice, infatti, tornerà presto in tv al comando di un programma quotidiano su TV8 “Ogni Mattina”. Nel parlare degli effetti positivi della partecipazione al GFVIP, Adriana non può certo escludere ahimè quelli negativi.

Se da una parte la casa del GF, le ha regalato il podio come vincitrice morale e il ritorno sul piccolo schermo, dall’altra è stata messa al centro di molti gossip. La conduttrice ammette che fare il suo lavoro vuol dire anche accettare il gossip. Prende le distanze da chi, secondo lei, invece di fare gossip semplice e puro distorce la verità.

“Il gossip è parte della vita di chi fa il mio lavoro”

La Volpe dichiara in proposito: “Il gossip è parte della vita di chi fa il mio lavoro, va messo in conto. Ciò che mi infastidisce è quando la realtà viene manipolata o mistificata. Non sopporto le bugie”. La conduttrice tornando a parlare del GF ha dichiarato: “Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi”.

“Se Alfonso mi chiamasse, non ci penserei neanche un minuto, anche perché sarebbe pienamente compatibile con il mio programma”. Chissà se il desiderio di Adriana Volpe potrà essere realizzato da Alfonso Signorini.