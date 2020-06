Dopo l’addio a “Vieni da Me” appena avvenuto Caterina Balivo racconta sui social le sue giornate e rivela i suoi “presunti” impegni futuri.

Caterina Balivo, dopo aver lasciato Vieni da Me aggiorna i suoi fan sul web. A poche settimane dalla fine del programma in Rai la Balivo sempre molto presente sui social ha continuato ed intensificato gli aggiornamenti sulla sua vita privata e non. L’abbiamo vista postare ricordi della sua carriera e momenti di vita in famiglia. Amatissima in tv e sui social sul profilo di Caterina Balivo piovono like e commenti su ogni post. Di poche ore fà la pubblicazione di un post che potrebbe avere una doppia interpretazione.

Caterina su Instagram ” Ripartiamo da qui!”

La conduttrice pubblica uno scatto in tenuta da ciclista pronta a salire in sella e scrive:”Ripartiamo da qui….Dalla natura, dalla bellezza della nostra Italia, dalla voglia di vivere la vita e non inseguire il tempo. Vi auguro una buona domenica, scrivetemi cosa farete e anche cosa non farete ”. Il post di Caterina Balivo ottiene subito il consenso del pubblico che in poche ore lo tempesta di like e commenti dove i suoi fan le raccontano i loro programmi domenicali. Ciò che non sfugge agli osservatori più scaltri è la frase iniziale del post “Ripartiamo da qui”. Con queste parole Caterina vuole indicare l’inizio della sua nuova vita finite le riprese di “Vieni da Me”in tv o invece è un messaggio subliminale per indicare il suo debutto in Tv?