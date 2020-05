Tutto pronto per la ripresa del celebre programma televisivo di Amadeus “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” anche in versione VIP

News tv – Amadeus annuncia il suo riento in Tv. Dopo lo stop forzato in conseguenza della pandemia per il Covid-19, durato circa due mesi e mezzo, oggi torna in onda e non in replica “I Soliti Ingnoti – Il Ritorno“. Lo annuncia il celebre conduttore, come riportato da Blogo, il quale però spiazza tutti e svela la nuova versione del programma televisivo di casa Rai. I concorrenti in gara nel programma saranno infatti personaggi Famosi.

Nell’illustrare i cambiamenti del programma a seguito dello stop forzato Amadeus non solo rivela che i concorrenti in gara saranno dei personaggi Vip ma annuncia anche che il montepremi in palio di 250.000 euro, che potrà anche essere raddoppiato dal concorrente in gara sino ad arrivare a 500.000 euro, sarà poi devoluto in beneficenza.

La nuova versione di ” I Soliti Ignoti” VIP con personaggi famosi e non solo

News tv, Amadeus torna con la nuova versione Vip de I Soliti Ignoti – Il Ritorno

News tv – Nello specifico il premio verrà devoluto alla Caritas in aiuto e sostegno di tutte le famiglie e persone in difficoltà a seguito della pandemia del Covid-19. Primo Vip in gara previsto per questa sera Paolo Fox.