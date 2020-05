Ultime notizie Gossip di oggi, il retroscena sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e il bacio con unknown Mattia

Gossip – Belen Rodriguez e Stefano De Martino nuovamente in crisi? – tutti i sospetti su Belen e Stefano, ormai sembrano essere confermati. Purtroppo l’ultima dedica pubblicata su Instagram dalla showgirl risale al 29 marzo. Dopodiché, complice la tensione dovuta alla quarantena o motivi di altra gravità, la coppia si sta allontanando nuovamente: causa lavoro?

Tutti sanno dell’insicurezza che tormenta da sempre Belen, la quale ha sempre paura che Stefano De Martino smetta di amarla. Ad alimentare la tristezza della showgirl argentina c’è stato anche l’allontanamento del ballerino che da Milano, si è spostato a Napoli per la registrazione di Made In Sud. Tuttavia, durante la sua assenza, la Rodriguez sembra essersi “consolata” con il suo ex Andrea Iannone e con un amico di nome Mattia. Ma cosa caspita è successo?

La festa di Belen e il bacio con Mattia: la conferma della showgirl al magazine Oggi diventa gossip

Belen bacia Mattia? Come l’avrà presa Stefano De Martino?

Dopo l’esplosione del gossip, Belen ha deciso di rilasciare una dichiarazione al magazine di attualità Oggi, dove ha fornito una rivelazione che ha lasciato i lettori di stucco. La showgirl ha confessato che durante una festa, in mascherina ha baciato un amico di nome Mattia e gli ha sfilato gli occhiali con la bocca. Chissà come l’avrà presa Stefano De Martino? Ad aggravare la la crisi si aggiunge l’incontro fortuito al ristorante con il suo ex fidanzato il centauro di Vasto Iannone. Il pilota dell’Aprilia del Team Fausto Gresini è entrato da una porta laterale per non farsi riconoscere. La Rodriguez, infatti, mentre si trovava a cena in un locale col fratello Jeremias, ha ricevuto una visita da un uomo inizialmente irriconoscibile in quanto era molto coperto.

L’uomo sospetto, inoltre, ha incontrato Belen entrando da un ingresso secondario. Dopo essersi accorto della presenza dei paparazzi, il presunto corteggiatore della modella ha lasciato il locale molte ore dopo Belen e Jeremias, ma è stato identificato ugualmente in Andrea Iannone, il suo ex fidanzato. La foto è stata pubblicata dal magazine Chi.

L’ira di Stefano e l’allontanamento da casa

A scatenare l’ira del talentuoso ballerino, sarebbe stato quindi l’avvenimento alla festa in mascherina o l’incontro con Iannone? Forse entrambi. Tuttavia, esiste un altro retroscena precedente all’incontro con Andrea Iannone, svelato da Oggi. Stando alla rivelazione riportata dal magazine, prima che Stefano De Martino scendesse a Napoli per lavoro, aveva già litigato con Belen Rodriguez. I due hanno avuto una discussione talmente accesa da essere sentita anche dai vicini di casa.

Nei giorni seguenti alla registrazione di Made In Sud, Stefano de Martino sarebbe tornato a Milano andando dritto a casa dei genitori e non nella casa che condivide con Belen. Si sarebbe recato da lei solo per salutare il figlio Santiago e pare anche che si andato via con dei bagagli. Sarà un allontanamento momentaneo legato ai viaggi Milano-Napoli per il programma di Rai2? O Belen e Stefano De Martino si sono definitivamente lasciati?