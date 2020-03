Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco sospesa per il Covid-19

La Prova del Cuoco sospesa! Il Coronavirus ferma anche Elisa Isoardi. I Palinsesti targati Rai sono tutti stravolti dall’effetto coronavirus. A Causa dei provvedimenti da Covid-19 coronavirus in Italia, la Isoardi si fermerà a partire da venerdì 13 marzo 2020. La causa delle difficoltà nella messa in onda del programma televisivo è arcinota a tutti. Elisa Isoardi e Claudio Lippi da venerdì non andranno più in onda, fino a data da stabilire, coronavirus permettendo.

Elisa Isoardi e Claudio Lippi fermati preventivamente. Al momento non si hanno notizie se nella redazione ci siano persone positive al test…

La pandemia da coronavirus ferma anche la RAI: i programmi televisivi con i relativi palinsesti sono tutti a rischio stop

La Isoardi condurrà l’ultima puntata del programma televisivo fino a domani venerdì 13 marzo 2020. Anche La Prova del Cuoco è stata sospesa e va a seguire le sorti di altri programmi televisivi di intrattenimento che sono stati già fermati. Dopo l’annuncio della sospensione delle trasmissioni televisive Mediaset (come Domenica Live, Verissimo e #CR4 La Repubblica delle donne), in casa Rai anche i Soliti Ignoti è stato sospeso. A partire da lunedì 16 marzo 2020, Vieni da me di Caterina Balivo non andrà più in onda. A seguire la stessa sorte è il programma Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero.

La Prova del Cuoco di Elisa e Claudio sarà sostituita da Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele.