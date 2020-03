Amadeus Soliti Ignoti sospeso! Interrotte le registrazioni delle prossime puntate per frenare il Covid- 19 Coronavirus

Il Coronavirus ferma Amadeus che non può, al momento, registrare nuove puntata a causa dei provvedimenti introdotti dal Governo circa il Covid-19. Dopo l’annuncio della sospensione delle trasmissioni Mediaset (come Domenica Live, Verissimo e #CR4 La Repubblica delle donne), anche le registrazioni di Soliti Ignoti-Il ritorno programmate per domani, mercoledì 11 marzo 2020, sono state annullate. Tutti gli ignoti e i concorrenti che avrebbero dovuto prendere parte alle puntate che sarebbero state registrate domani e mandate in onda la settimana prossima, non saranno convocati.

La pandemia da coronavirus ferma anche Amadeus, prossime puntate sospese: al via le repliche?

I Soliti Ignoti Sospeso

Amadeus si ferma con le registrazioni delle puntate del programma televisivo. Probabilmente, una volta andate in onda tutte le puntate già registrate, la Rai deciderà di mandare in onda delle repliche. Oppure potrebbe sostituire il programma con Techetechetè o altro.

Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali su ciò che succederà nell’access prime time di Rai Uno, quando saranno terminate le puntate del programma televisivo già registrate. L’allarme Coronavirus continua a stravolgere il nostro Paese. Ma rispettando le regole di buon senso imposte dal nostro Governo ce la faremo.