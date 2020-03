La rivelazione in via confidenziale di Adriana Volpe a Patrick Ray Pugliese, fa rumore. Il nome rivelato è da BOOOOM… farà il botto al Grande Fratello Vip la talpa?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Quando meno te lo aspetti, salta fuori che un, o una concorrente partecipante al GF VIP è una vera e propria talpa. Forse questo/a concorrente ha sbagliato programma televisivo? Intanto Patrick Ray Pugliese dopo la rivelazione di Adriana Volpe, che lo ha lasciato a bocca aperta, rivedrà i suoi piani strategici, che erano ben delineati… il nome è facile da intuire. Infatti la confidenza, riguarda una persona che Patrick non riteneva essere falsa, anzì. Beh, stando agli ultimi accadimenti nella casa del Grande Fratello Vip, le linee di strategia sembrano essere chiare. Ma la rivelazione fatta a Patrick, probabilmente ci riserverà qualche sorpresa… chi andrà in nomination? Noi più di una volta, abbiamo detto che questa talpa, si nascondeva dietro le persone e per farlo meglio, ha creato un’alleanza, così da non dover mai affrontare face to face gli inquilini. Bensì, mandava avanti le sue alleate.

Adriana Volpe fa rumore contro la talpa ambigua… la casa cambia strategia

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Dunque, cambiano i piani, cambiano le strategie e nel frattempo nella casa del Grande Fratello Vip, la tensione per domani sera sale. La domanda che si sono posti negli ultimi giorni gli inquilini è: chi mando in nomination? Adriana Volpe è sicuramente contro la talpa ambigua… e Patrick? Deluso anch’egli…? Staremo a vedere domani sera come si metteranno le cose, la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Caso a parte, sono le due prime donne che continuano ad evitarsi… ma non appena si vedono: botti di fine d’anno.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – La rivelazione a Ray: chi è la talpa ambigua?

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Adriana Volpe e Ray Pugliese

Adriana Volpe fa tana alla Talpa

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello – Adriana Volpe confida a Patrick:”Quello che non capisco è perché strategicamente screditi una persona!!” ha detto Adriana a Ray. La Volpe racconta a Ray Pugliese che ieri sera le camere delle donne erano divise, e che lei è andata da Fernanda per raccontarle delle sue cose. Poi Fernanda le confida che “Licia la Talpa” le aveva detto di stare a lei. La Volpe racconta a Pugliese:”È andata a mettere il dubbio a Fernanda che io non fossi un’amica. Qui l’unica fetente è una… Per fortuna Fernanda è un’amica ed è venuta da me per chiarire”.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Patrick replica: “Licia è Fragile” Adriana Volpe:”Non è fragile, questo è mettere zizzania Patrick! Ma che fragilità?!” Pugliese esclama:”Ma che strana situazione, io adoro Licia, andiamo d’accordissimo…” La Volpe va dalla Lessa: “Hai dimostrato di essere una grande donna, di credere nel senso e nel valore dell’amicizia. Sei stata più forte di me. Ma io ci tengo a chiarirmi anche con Licia”. La rivelazione di Adriana Volpe a Ray varrà una nomination per Licia al Grande Fratello Vip? Lo scopriremo presto…