Nella Casa del Grande Fratello è ora di cena. Dopo una sauna con Antonella Elia, Sossio Aruta ancora in accappatoio raggiunge la sala da pranzo per unirsi alla cena con gli altri coinquilini. A Sossio subito gli è stato chiaro che qualcosa non andava bene. Gira e rigira, guarda, scruta attentamente in cucina, quando Paola Di Benedetto interviene e gli chiede:”Ma tu non hai ancora mangiato Sossio…?” Sossio Aruta, senza microfono, cincischia qualcosa e lascia la cucina visibilmente irritato! Andiamo vedere il caos che è scoppiato al Grande Fratello Vip news…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal grande Fratello – Nel frattempo si cambia e ritorna nella sala da pranzo, fa, 1+1 e: “Ma la mia pasta quale dovrebbe essere?” Paola risponde:”Te l’abbiamo lasciata non fare l’arrabbiato.” Sossio replica:”Quelli sono residui. M’arrangio da solo…” Patrick: “Non fare l’arrabbiato. Sossio tu eriin piscina ma c’è da mangiare in abbondanza.” Alterato Sossio Aruta risponde: “Mi faccio le penne al sugo da solo.” Interviene anche Valeria Marini e dice “Guarda che è buonissima, se adesso non la mangi mi offendo perché te l’ho anche riscaldata, non essere cocciuto.” Sossio incaz**o si rivolge alla Marini: “Ho solo visto un piatto messo da parte: PUNTO!!”

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Sossio alterato prende posizione e dice: Ma se state sempre adire di non toccare quello, perchè è di Valeria, quell’altro è di…A me sembra più la pasta che è avanzata che non vi andava più!! Posso cucinarmi da solo mi faccio le penne all’arrabbiata…PUNTO!! Io la penso cosììì…” Adriana Volpe si avvicina dicendo “Quando abbiamo fatto la pasta Teresanna ti ha contato e l’abbiamo mangiata tutti, abbiamo fatto anche il bis e di questo ti chiedo scusa! Ma prima abbiamo messo da parte la pasta per chi mancava”.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – I toni nella cucina non sembrano placarsi e Sossio Aruta, risentito e incavolato dice ad Adriana Volpe:”Dico che ho visto maggiore accortezza verso altri. Domani magari torno a scherzare con tutti, Ma ora mi sentivo di dire la mia, e qua ci sono figli e figliastri” La Volpe cerca di rasserenarlo e dice: “Non è facile gestire la cena, se non siamo tutti a tavola” – si riferisce a lui – “però non pensare che l’abbiamo fatto appostaaa… Non ci devono essere favoritismi” e stempera sorridendo:”Ti assicuro che adesso ti invidiamo tutti perché la pasta che stai preparando è più invitante.”

Sossio replica:”Nooo! Non è così! E’ capitato che mi sono trovato a tavola e mancava qualcuno…gli avete messo il piatto al caldo, a ME NO… Non ho visto la stessa cosaa! e incazz**o Sossio mima una donna che ancheggia e sfoga la sua rabbia:” Non toccare quello che quel piatto è di TIZIO, quello è di CAIO…STI C*azzi, io, non mangio quella roba!”