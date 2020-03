Grande Fratello Vip news ultim’ora, Valeria Marini nuova lite sbotta contro Antonella Elia nel giorno della Festa delle Donne 2020. Anche oggi sono loro le protagoniste della giornata. Alla diva stellare sono scoppiati i neuroni “Basta, io me ne vado!”

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Eppure la giornata sembrava trascorrere abbastanza tranquilla, sembrava! Effettivamente, neanche oggi nel giorno della Festa della Donne c’è stata pace nella del GF VIP. Tra Valeria Marini e Antonella Elia è scoppiata una nuova lite. Adesso la showgirl del Bagaglino si è fissata con sguardi che le lancia Antonella. La domanda è: perché da 4/5 giorni, la Marini dice le stesse cose della Lessa? Solo strategia?

L’alleanza: Marini, Lessa, Nunez, vogliono eliminare Antonella Elia… Con tre voti si va in nomination

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Ieri sera Valeria Marini era particolarmente predisposta alla lite, tant’è che ha trovato tempo per litigare anche con Asia Valente. La diva si è inalberata con Asia per aver lasciato un piatto con del cibo sul piano della cucina con tono sostenuto: “Asia, questo non è un ristorante”. Asia Valente replica: “Io lo volevo mettere da parte perchè non lo volevo buttarle…. – ad alta voce – “Questa è pazza!! Non sei mica mia madre che mi urli cosììì”.

Valeria Marini lascia il Grande Fratello Vip?

Nuova lite

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Valeria Marini è stufa di lavare piatti e mettere in ordine. Unica cosa vera, è l’unica che pulisce e sistema cose nella Casa del Grande Fratello Vip. Ormai non si può parlare neanche di tolleranza, tra Valeria Marini e Antonella Elia è rivalità che va al di fuori del reality. Le due belligeranti non si degnano neanche di uno sguardo, anche se la Marini è convinta (dalla Lessa) che la fissa… e ogni volta che si incontrano sono scintille.

“Se ne deve andare!” La diva dopo la nuova lite, lascia il Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Oggi Valeria Marini parlando con l’amica del cuore Fernanda Lessa le ha confessato di voler lasciare il GF Vip: “A me non sta bene. Mettetemi in nomination e me ne vado. Parlo con gli autori… Me ne vado basta! A me il suo atteggiamento non mi sta più bene. Mi urta il suo atteggiamento… “. Poi si rivolge agli autori del Grande Fratello Vip: “Se ne deve andare… e poi c’è qualcuno che gli da manforte… quando è troppo è troppo.” Il giovane Romeo, Paolo Ciavarro ha dato ragione alla Marini sul fatto che in casa non alza un dito. I video però,dimostrano altro.