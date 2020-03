Al Grande Fratello VIP 2020, l’alleanza contro Antonella Elia sia allarga a macchia d’olio. Oltre a Fernanda Lessa, Licia Nunez, Teresanna Pugliese, il club fa un altro acquisto nel mercato invernale del GF VIP 2020. Al club, qualche giorno fa si è aggiunta Valeria Marini che fino a due giorni dopo il suo ingresso, era svincolata da ogni club o alleanza.

Fernanda Lessa e le brutte parole contro Antonella Elia fa eco…chissà se dopo queste parole saranno presi provvedimenti dalla produzione del Grande Fratello.

Grande Fratello VIP – La Top model e dj brasiliana Fernanda Lessa, ex Iena e Isola dei Famosi. Come ricorderete senz’altro, Fernanda Lessa, appena entrata al GF VIP, confessò il suo passato turbolento, fra stupefacenti e alcol. La stessa disse di esserne uscita con l’amore del suo fidanzato e delle sue due figlie. Andiamo al sodo. Al Grande Fratello Fernanda Lessa e Antonella Elia non hanno mai un gran feeling. proprio nei primi giorni dall’ingresso nella casa, arrivarono ad un brutto battibecco e in diretta furono riprese da Alfonso Signorini. Le due presero le distanze, ma Fernanda Lessa da quel giorno, ogni volta che la incontrava si faceva il segno della croce.

La tensione nella casa la crea l’alleanza F.L.T.V. vogliono Antonella Elia sbattuta in nomination e fuori dalla casa del GF VIP… e intanto loro parlano di voodo e paranormale al GF VIP

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ad Antonella Elia: “Sei una Cornuta nazionale…”

Grande Fratello Vip -Ebbene la rissa che ci fu tra Valeria Marini e Antonella Elia è stata scatenata proprio dalla DJ Fernanda Lessa, che ha subito coalizzato con Licia Nunez, in seguito si è aggregata Valeria Marini, la neo acquisto Teresanna Pugliese. Proprio quest’ultima il giorno seguente ebbe a che discutere in giardino con Antonella Elia. La cosa che lascia molto molto perplessi è personalità della Lessa. Come se non bastava il sale nella vasca da bagno, continua a parlare di negatività e vede sedie spostarsi da sole quando passa l’Elia. Ricorderete che dopo essere stata accusata da Alfonso Signorini di praticare una magia simile al vodoo, è scoppiata in lacrime, si è buttata in terra in posizione fetale e piangeva a dirotto. Questo la dice tutta.

Addio NEURONI: secondo Fernanda e Licia le sedie si spostano…. quando passa L’Elia….

Grande Fratello Vip – Fernanda Lessa, ha raccontato alla Nunez, che quando passa Antonella Elia, le sedie si muovono da sole, saltano. La Nunez, vecchia volpona… l’asseconda. Lessa:”Ti ricordi che ti ho detto, anche se mi danno della strega, che aveva bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno. Sentivo una carica lì. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso?” – dice la Lessa – “Mamma, guarda, mi vengono i brividi…. Sentivo una cosa e ho detto fai un bagno di sale”. La Nunez ha confermato, e detto che ben quattro sedie che hanno iniziato a muoversi senza essere toccate:”Mi ricordo tutte e quattro le sedie una dopo l’altra. Io ero lì, neanche mi sono avvicinata a prendere la sedia e pum, di fila”.

L’offesa:”Sei una cornutaa”. Dopo qualche istante:” Sei una Cornuta Nazionaleeee….Ti sei offesa? Poverinaa”.

Grande Fratello Vip – Oggi pomeriggio 6 marzo 2020 Valeria Marini e Fernanda Lessa erano in cucina, nel frattempo L’elia passa proprio li davanti diretta verso le camere, improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, Fernanda Lessa facendo la sciolta, con tono da lecca cu** esclama:”Lascia stare, Valeria sei tu. Tuuu sei la Valeria nazionaleeeee’. Lei chi è…? Sei tu la Valeria nazionale.” Fernanda Lessa rivolge la testa verso Antonella, esclamando:”Lei è una cornuta, ecco che è”. Dopo una breve pausa nazionale” Sei una cornuta nazionaleee”. In quel tono c’era tutto l’astio possibile. Il tutto correlato da una gran risata di presa in giro di Valeria Marini. La lessa e la Marini mettono su il loro teatrino di carta bagnata…e continuano a sfottere ed inveire contro L’Elia.

Ad assistere alla messa in scena c’era Sossio Aruta e Antonella Ellia. Subito dopo arrivano Antonio Zequila e Aristide malnati, al secolo Mummy e chiedono spiegazione di quelle parole gratuite, Valeria Marini se la batte immediatamente e la Lessa risponde:”Non ho detto nomi, poteva essere chiunque”.