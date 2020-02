Emma Marrone Verissimo – Oggi 15 febbraio 2020 la cantante salentina, dopo l’ospitata al Festival di Sanremo 2020, si racconterà a Verissimo. Nello studio ad attenderla, Silvia Toffanin, per parlare del percorso professionale, che la vede nelle vesti di attrice. Emma Marrone, ha preso parte nel cast del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino, nei panni di Anna, che convola a nozze con Riccardo, interpretato dall’attore Claudio Santamaria, insieme al quale condividerà il difficile ruolo di genitore.

Verissimo, la Marrone e i suoi anni più belli

L’ex fidanzata di Stefano De Martino, a Verissimo, parlerà inoltre dei suoi nuovi progetti. Tra gli impegni, l’iniziativa: Una, Nessuna, Centomila. Annunciata proprio da Emma Marrone sul palco dell’Ariston, nella serata della kermesse. Il progetto, vede Emma Marrone al fianco di Annalisa, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, sfocerà in un concerto finalizzato a una raccolta fondi per finanziare i centri anti-violenza.

Emma Marrone Verissimo: i retroscena della malattia del secolo

Emma Marrone Verissimo. Dunque la cantante di Aradeo, parlerà anche della sua malattia e di come la lotta contro il tumore l’ha cambiata. Racconterà con la sua ironia e leggerezza anche il fatto di dover rinunciare per ragioni di salute al biondo che sfoggia dall’inizio della sua straordinaria carriera. Emma dalla Toffanin è pronta a regalare agli spettatori di Mediaset una nuova ed emozionante intervista.

Emma: ultima citazione…

“Tanto tempo fa, una persona mi ha detto che la mia testa assomiglia ad un condominio nel quale vivono tante donne. Una diversa dall’altra. Il caos totale. Io invece ho capito che è proprio per questo motivo che la mattina mi sveglio e scelgo ogni giorno chi voglio essere. Cosa voglio e posso fare. Dai si.. con una come me alla fine non ci si annoia mai. Provare per credere. Buona fortuna a me Ci vediamo al cinema”