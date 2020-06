Simona Izzo alla La vita in diretta sulla crisi tra Belen e De Martino

Ospite in collegamento della puntata del 9 giugno 2020 de “La vita in diretta”, Simona Izzo parla degli effetti della quarantena sulle coppie, in particolare sulle coppie Vip. Lorella Cuccarini e Alberto Matano decidono di trattare un tema molto delicato ma anche molto attuale:” Gli effetti della Pandemia sulle coppie”.

Durante il lockdown ed immediatamente dopo abbiamo visto nascere o morire molti amori, dal ritorno di fiamma di Giulia De Lellis ed Andrea Damante alla rottura di Belen e De Martino. A discuterne con la Cuccarini nel salotto virtuale de “La vita in diretta” in collegamento da casa: Simona Izzo.

La Vita in diretta, Simona Izzo mette a confronto Belen e De Martino e Cecilia e Ignazio

L’attrice esordisce dichiarando: “Siamo certi che tutto ciò è avvenuto per la pandemia? Oppure era già il tutto nell’aria?” aggiungendo in seguito: “Sai la pandemia di coppia ha una sua natura pericolosissima: cioè o si consolida la coppia oppure si sfilaccia. E’ una questione del tutto chimica”.

“Ora vediamo le sorelle Rodriguez….”

Sempre durante il collegamento con “La Vita in diretta” e riferendosi agli effetti della pandemia, Simona Izzo, dichiara: “Ora vediamo le sorelle Rodriguez: una si consolida e pensa al matrimonio, una si molla“. L’esempio calzante. La Cuccarini però crede che oltre alla pandemia in questa nuova generazione di relazioni interpersonali, galeotti siano anche i social e la possibilità di sapere tutto di tutti sempre e ovunque.

A tal proposito la Izzo, reduce già da un duro confronto con Elena Morali a Live – Non è la D’Urso, risponde: “Ci si corteggia anche attraverso i social? Possibile”.