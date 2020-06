Notizie gossip, Cicogna in arrivo per l’ex tronista dei Uomini e Donne Ivan Gonzales e la compagna Oriana Marzoli la rivelazione arriva proprio dalla diretta interessata

Ultime notizie gossip – Sarà vero Ivan Gonzalez papà e Oriana Marzoli incinta? L’ex GF VIP 4 Ivan Gonzales e ex tronista trono classico di UeD ma anche ex tentatore di Temptation Island, dopo le varie esperienze in Italia, Gonzales decide di partecipare insieme alla compagna Oriana Marzoli a “La Casa Fuerte” in Spagna. Il reality spagnolo che prevede la partecipazione di sette coppie Vip divise in due gruppi alcune soggiorneranno in una bella e sontuosa villa con mille e più comodità mentre le altre dovranno accamparsi in giardino.

Le coppie in casa dovranno svolgere delle prove quotidiana per conquistare denaro da accumulare mentre le seconde dovranno sfidare le coppie della casa per riuscire a rimanere in gioco. Entrati nel reality da poco più di una settimana la Marzoli fa una confessione a Gonzales in diretta TV che spiazza tutti, in primis proprio il destinatario.

Gossip ultima ora, Ivan Gonzalez papà? Oriana Marzoli incinta davvero?

Ivan Gonzalez e Oriana Marzoli

Gossip ultima ora – Ivan Gonzales dopo aver appreso la notizia sul possibile arrivo di un bebè reagisce di pancia e dichiara: “Non puoi tenere un figlio in grembo, uscirebbe pazzo sentendo così tante urla”. Il blog di IsaeChia riporta che Gonzales ha dichiarato di aver avuto spesso rapporti con la fidanzata Oriana Marzoli prima di entrare nella casa del GF VIP 4.

Notizie gossip – Quest’ultima invece sulla possibilità di avere un figlio con Gonzales ha dichiarato: “Non direi di no ad avere un figlio con lui. E’ abbastanza bravo e potremmo avere un bellissimo figlio insieme. Vediamo come usciamo da qui…”.

Aspettando la conferma della notizia non ci resta che aspettare … o capire se è l’ennesima fake news.